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    • 19.09.2022 16:15
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    • 19.09.2022 16:29
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    Kemal Kılıçdaroğlu ismini dayatırken Ekrem İmamoğlu 'adaylık' için gözünü kararttı! "Tahammülü yok..."

    Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleyemeyen 6'lı muhalefet masası çeşitli entrikalarla gündeme gelirken CHP içinde de savaş sürüyor. Genel Başkan Yardımcıları tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi masaya dayatılırken Mansur Yavaş'ın ismi İYİ Parti tarafından parlatılıyor. Ekrem İmamoğlu ise adaylıktan vazgeçmiyor. Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile pozlar veren Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmemesi durumunda yeni bir parti ile adaylığını duyuracağı konuşuluyor... İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kelek atacak!

    2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleyemeyen 6'lı muhalefet masası her gün yeni bir kriz ve entrika ile birbirinin kuyusunu kazarken CHP içinde de kazan kaynıyor.

    6'LI MASA KARMA KARIŞIK
    Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak isterken İYİ Parti lideri Meral Akşener bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın gözükürken diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyor.

    Saadet Partisi ara ara Abdullah Gül'ün adını ön plana çıkarmaya çalışırken DEVA Partisi ile Gelecek Partisi kendi Genel Başkanlarının ismini gündeme getiriyor.

    CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan yardımcıları üzerinden adını masaya dayamaya çalışırken parti içinde Ekrem İmamoğlu'nun bir hazırlık içinde olduğu konuşuyor.

    EKREM İMAMOĞLU HAZIRLIK İÇİNDE
    Son dönemde pusuya yatan Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İBB Binasında ağırlarken yaptığı tören ve İstanbul'da metrobüs kazası yaşanırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yaptığı ziyaretle yeniden hamlelerine başladı.

        İBB Başkanı son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte pozlar verse de meselenin çok farklı olduğu konuşuluyor...

        YENİ PARTİ HAZIRLIĞI
        Ekrem İmamoğlu'nun masada isminin gündeme gelmesi için liderlerle temas kurduğu ve aksi durumda yeni bir parti kuracağı da iddia edildi.

        Daha önce Mahmut Övür'ün köşesine taşıdığı ve CHP yandaşı Barış Yarkadaş'ın 'Macron modeliyle çıkış yapmak istiyor" dediği Ekrem İmamoğlu'nun parti iddialarına ilişkin Sabah Yazarı Mehmet Barlas da bir yazı kaleme aldı.

        "5 YIL DAHA BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜ YOK"
        Mehmet Barlas, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday gösterilmezse parti kurarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacakmış. Tüm siyasi kariyerini Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine kuran Ekrem İmamoğlu'nun bir 5 yıl daha beklemeye tahammülü yok." ifadelerini kullandı.

        Barlas şunları yazdı;
        "İç siyaset gündeminde ise insanların sakızı haline gelen 6'lı masanın yeniden toplanması var. CHP rozetini çıkararak açıkça Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu'nu partisi dışında desteklemeyen yok. CHP'li Bülent Kuşoğlu "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" dese de bu tehditi kimse ciddiye almadı.

        6'lı masada adaylık yarışı arap saçına dönerken şimdi de CHP'de doğacak yeni parti dedikoduları var. İddialara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday gösterilmezse parti kurarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacakmış. Tüm siyasi kariyerini Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine kuran Ekrem İmamoğlu'nun bir 5 yıl daha beklemeye tahammülü yok. 117 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında Ahmet Davutoğlu'nun evinde çıkan İmamoğlu'nun aklında ne İstanbul var ne de İBB. Bundan da geri adım atacak gibi görünmüyor.

        Yani seçim kazanı 6'lı masa için fokurdamaya başladı. Henüz masanın diğer gizli ortakları FETÖ ve HDP isteklerini masaya koymuş değil. Onlar da beklentilerini sıralarsa seyredin o zaman eğlenceyi…"

        'MACRON ÇIKIŞI' DÜŞÜNCESİ
        CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da Ekrem İmamoğlu'nun parti hazırlıklarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

            İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kollarını sıvadığını iddia edip, ekip kurduğunu söyleyen Yarkadaş, İmamoğlu'nun Macron modeli üzerine çalışıp "Acaba ben de Macron gibi bir çıkış yapıp Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?" diye düşündüğünü belirtti.

            Muhalefette adaylık savaşı!

            Yarkadaş, "İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor." dedi.
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