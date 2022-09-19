Kemal Kılıçdaroğlu ismini dayatırken Ekrem İmamoğlu 'adaylık' için gözünü kararttı! "Tahammülü yok..."

2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleyemeyen 6'lı muhalefet masası her gün yeni bir kriz ve entrika ile birbirinin kuyusunu kazarken CHP içinde de kazan kaynıyor.
6'LI MASA KARMA KARIŞIK
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak isterken İYİ Parti lideri Meral Akşener bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın gözükürken diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyor.
Saadet Partisi ara ara Abdullah Gül'ün adını ön plana çıkarmaya çalışırken DEVA Partisi ile Gelecek Partisi kendi Genel Başkanlarının ismini gündeme getiriyor.
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan yardımcıları üzerinden adını masaya dayamaya çalışırken parti içinde Ekrem İmamoğlu'nun bir hazırlık içinde olduğu konuşuyor.
EKREM İMAMOĞLU HAZIRLIK İÇİNDE
Son dönemde pusuya yatan Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İBB Binasında ağırlarken yaptığı tören ve İstanbul'da metrobüs kazası yaşanırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yaptığı ziyaretle yeniden hamlelerine başladı.