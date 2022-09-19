Kemal Kılıçdaroğlu ismini dayatırken Ekrem İmamoğlu 'adaylık' için gözünü kararttı! "Tahammülü yok..."

2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleyemeyen 6'lı muhalefet masası her gün yeni bir kriz ve entrika ile birbirinin kuyusunu kazarken CHP içinde de kazan kaynıyor.

6'LI MASA KARMA KARIŞIK

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak isterken İYİ Parti lideri Meral Akşener bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın gözükürken diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyor.