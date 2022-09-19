Son dakika: İşte metrobüs kazalarının nedeni: İETT maalesef bunu bilmiyor

Toplu iş sözleşmesine göre haftada 5 gün çalışması gereken şoförlerin fazla mesai ile birlikte 6 gün çalıştırıldığını, fiilen haftada 6 gün çalıştırılan sürücülerin yalnızca bir gün dinlendiğini ifade eden Özdemir, "Hatlara göre her sefer 42 ila 150 dakika arasında sürüyor. Şoförler, kendileriyle yüz yüze görüşüldüğünde dinlenme fırsatlarının olmadığını, stresli olduklarını, kurumun sosyal izin kullandırtmadığını, yemek yemeye dahi zamanları olmadığını ve çok yorucu olduğunu dile getiriyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda yıllık izinlerini personel talebi ve ihtiyacına göre değil, kurumun istediği ay verdiğini de belirtiyorlar." dedi.

"ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİLERİ YOĞUN TEMPODAN DOLAYI YORGUN VE STRESLİ"

Yaz ve kış çalışma saatleri ile sefer sayıları değişken olduğundan çalışanların izinlerine müdahale edildiğini öne süren Özdemir, şoförlerin psikolojik açıdan da yıpranmış halde olduğunu savundu.