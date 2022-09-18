CHP’li İBB’den skandal hareket! Şehir Hatları çalışanı, Twitter’da Atilla Taş’ın paylaşımını retweet yaptığı iddia edilerek işten çıkarıldı

"KANITSIZ AÇIKLAMASIZ 1 SAATTE APAR TOPAR ATTILAR"

Kendisine herhangi bir delil gösterilmediğini belirten Yelkenci, "Ne kanıt ne delil ne açıklama… 1 saat içerisinde apar topar attılar. Bi el at gözünü seveyim. Yoksa kaynayıp gidecek şu komedi olay ve yanlarına kalacak" dedi.







"SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİ DEĞİLİM"

Şehir Hatları'nın sosyal medya yöneticisinin de kendisi olmadığını ifade eden Yelkenci, "Sosyal medya yöneticisi ben değilim, benden sadece o olmadığı günlerde paylaşım yapmam rica edilmişti" dedi.