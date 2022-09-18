CHP’li İBB’den skandal hareket! Şehir Hatları çalışanı, Twitter’da Atilla Taş’ın paylaşımını retweet yaptığı iddia edilerek işten çıkarıldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin skandalsız bir günü geçmiyor.
İBB'nin iştirak şirketi Şehir Hatları A.Ş. çalışanı Hanzele Yelkenci, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Atilla Taşın "Bugün enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim. Tabii ki söyleyemem ama "umut verici" diyeyim." paylaşımını, Şehir Hatları'nın kurumsal Twitter hesabından retweet yaptığı iddiasıyla işten çıkarıldığını iddia etti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün İBB'ye bağlı @sehir_hatlari tarafından bu tweeti @sehir_hatlari' nın kurumsal hesabından retweet ettiğim iddia edilerek (ki yapmadım) 1 saat içerisinde apar topar 6 yıllık görevimden tazminatsız olarak kovulmuş bulunmaktayım :) şaka bitti..." dedi.
"TAZMİNATSIZ ŞEKİLDE İŞTEN ATILDIM"
Hanzele Yelkenci, Oğuzhan Uğur'a attığı mesajda da "Daha taze yaşadığım trajikomik bir olayı anlatmak istiyorum. Bu konuyu bir şekilde kamuoyuna duyurman lazım yoksa kafayı yiyeceğim. 6 yıldır İBB'ye bağlı Şehir Hatları'nda çalışıyordum. Salı günü Şehir Hatları'nın kurumsal hesabından Atilla Taş'ın "Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim" minvalindeki twiti RT'lediğim iddia edilerek tazminatsız bir şekilde işten atıldım" ifadesini kullandı.
"KANITSIZ AÇIKLAMASIZ 1 SAATTE APAR TOPAR ATTILAR"
Kendisine herhangi bir delil gösterilmediğini belirten Yelkenci, "Ne kanıt ne delil ne açıklama… 1 saat içerisinde apar topar attılar. Bi el at gözünü seveyim. Yoksa kaynayıp gidecek şu komedi olay ve yanlarına kalacak" dedi.
"SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİ DEĞİLİM"
Şehir Hatları'nın sosyal medya yöneticisinin de kendisi olmadığını ifade eden Yelkenci, "Sosyal medya yöneticisi ben değilim, benden sadece o olmadığı günlerde paylaşım yapmam rica edilmişti" dedi.