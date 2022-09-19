6'lı ganyanda yeni kriz! Davutoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na 'Biz yapacağız' mesajı

Millet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masada, "HDP'li bakan" tartışmasının ardından, "Ben" krizi de yaşandı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun her programında "İktidara gelirsek onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu değiştireceğim" şeklindeki "Benci" yaklaşımı, ortaklarını kızdırdı. Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önceki gün birlikte bir toplantıya katıldı. Kürsüye çıkan Davutoğlu, konuşmasının büyük bir bölümünü, Kılıçdaroğlu'na mesaj vermek için ayırdı: Ortak kaide bilincini oluşturacaksak, altılı masa ortak aidiyet bilincinin referans mekânı olacaksa, hepimiz bilelim ki 'ben' diyerek konuşmayacağız. Biz diyeceğiz, biz yapacağız, biz değiştireceğiz. Çatışmacı bir dönem olmaması için aklımızı başımıza alalım. Kimse kendi ego, nefs ve makam düşüncesiyle hareket etmemeli.



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