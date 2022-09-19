Millet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masada, "HDP'li bakan" tartışmasının ardından, "Ben" krizi de yaşandı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun her programında "İktidara gelirsek onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu değiştireceğim" şeklindeki "Benci" yaklaşımı, ortaklarını kızdırdı. Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önceki gün birlikte bir toplantıya katıldı. Kürsüye çıkan Davutoğlu, konuşmasının büyük bir bölümünü, Kılıçdaroğlu'na mesaj vermek için ayırdı: Ortak kaide bilincini oluşturacaksak, altılı masa ortak aidiyet bilincinin referans mekânı olacaksa, hepimiz bilelim ki 'ben' diyerek konuşmayacağız. Biz diyeceğiz, biz yapacağız, biz değiştireceğiz. Çatışmacı bir dönem olmaması için aklımızı başımıza alalım. Kimse kendi ego, nefs ve makam düşüncesiyle hareket etmemeli.
- Güncel
- 19.09.2022 Gazete
6'lı ganyanda yeni kriz! Davutoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na 'Biz yapacağız' mesajı
6'lı masada şimdi de 'Ben' krizi çıktı. Ahmet Davutoğlu, sürekli “Ben yapacağım, ben değiştireceğim” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Biz yapacağız’ demek lazım” diye mesaj verdi.
Millet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masada, "HDP'li bakan" tartışmasının ardından, "Ben" krizi de yaşandı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun her programında "İktidara gelirsek onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu değiştireceğim" şeklindeki "Benci" yaklaşımı, ortaklarını kızdırdı. Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önceki gün birlikte bir toplantıya katıldı. Kürsüye çıkan Davutoğlu, konuşmasının büyük bir bölümünü, Kılıçdaroğlu'na mesaj vermek için ayırdı: Ortak kaide bilincini oluşturacaksak, altılı masa ortak aidiyet bilincinin referans mekânı olacaksa, hepimiz bilelim ki 'ben' diyerek konuşmayacağız. Biz diyeceğiz, biz yapacağız, biz değiştireceğiz. Çatışmacı bir dönem olmaması için aklımızı başımıza alalım. Kimse kendi ego, nefs ve makam düşüncesiyle hareket etmemeli.