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    • 19.09.2022 01:07
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    • 19.09.2022 01:18
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    BM 77'inci Genel Kurulu çerçevesinde Başkan Erdoğan ABD’li Senatör Chris Coons ve Muhammed el-Menfi ile görüştü

    Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu çerçevesinde ABD’nin New York kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Senatör Chris Coons ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü.

    Başkan Erdoğan’dan yoğun diploması trafiği

    Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrinede bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatörü Chris Coons'u Türkevi'nde kabul etti.



    Başkan Erdoğan ile Coons'un görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.



    LİBYA HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ
    Bu görüşme ardından Başkan Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi. Bu kritik görüşmeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat (MİT) Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

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