Bozkurt Kemal’ tiyatrosunun içinde yer alan çakma 'ülkücü' CHP Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu CHP'nin HDP planını açıkladı!

CHP'nin 'ülkücüler' buluşması olarak kamuoyunda algı oluşturmak için planlı şekilde hazırladığı 'Bozkurt Kemal' algısının perde arkası deşifre olmuştu.
ÜLKÜCÜLER OLARAK SONUNA KADAR YANINDAYIZ ALGISI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Deniz Demir tarafından organize edilen ve Ankara Ardahan Göle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerini 'ülkücü' diye kamuoyuna servis eden CHP, sahte hesaplardan 'Bozkurt Kemal' sloganlarını da yayarak algı oluşturmaya çalışmıştı.
Gerçekleşen toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan ve kendini ülkücü olarak tanıtan, 'Ülkücüler olarak sonuna kadar yanındayız, bu işi bitireceğiz' diyen kişinin CHP Meclis üyesi seçilen Selim Kaptanoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.