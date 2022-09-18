Bozkurt Kemal’ tiyatrosunun içinde yer alan çakma 'ülkücü' CHP Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu CHP'nin HDP planını açıkladı!





HDP İLE AÇIKTAN İŞBİRLİĞİ YAPMAK DOĞRU DEĞİL

"HDP ile açıktan işbirliğine girmek bence doğru değil. Bunu ispat ederler, bunu kullanırlar. Onlar kendi başlarına adaylarını göstersinler, biz adayımızı gösterelim ikinci turda iş birliği yapalım. Bundan daha akıllı mantıklı bir şey olamaz ki. Kemal Bey'de bunu yapıyor zaten. Akıllılık yapıyor, çok doğru yapıyor.



BOZKURT KEMAL TİYATROSUNDA YER ALMIŞTI

CHP'nin kamuoyuna 'ülkücüler' diyerek lanse ettiği toplantının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan ve daha önce elektriği kesilmeyen eve elektriği kesildiğini iddia ederek erzak götüren Deniz Demir tarafından organize edilen toplantıya katılanlardan bir kısmının ise Ardahan Göleli vatandaşlar olduğu ortaya çıkmıştı.