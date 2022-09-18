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    • Güncel
    • 18.09.2022 23:05
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    • 18.09.2022 23:05
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    Bozkurt Kemal’ tiyatrosunun içinde yer alan çakma 'ülkücü' CHP Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu CHP'nin HDP planını açıkladı!

    CHP'nin ülkücüler buluşması adı altında kamuoyunda algı oluşturmak için planlı şekilde hazırladığı 'Bozkurt Kemal' algısının perde arkası deşifre olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Deniz Demir tarafından organize edilen tiyatroda, kendini ülkücü olarak tanıtarak, 'Ülkücüler olarak sonuna kadar yanındayız, bu işi bitireceğiz' diyen kişinin CHP Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Sözde ülkücü Kaptanoğlu bir programa katılarak, CHP'nin HDP ile olan planını anlatarak, HDP ile açıktan işbirliğine girmek bence doğru değil. Bunu ispat ederler, bunu kullanırlar. Onlar kendi başlarına adaylarını göstersinler, biz adayımızı gösterelim ikinci turda iş birliği yapalım." dedi.

    takvim.com.tr
    Çakma ülkücü Selim Kaptanoğlu’nun HDP aşkı

    CHP'nin 'ülkücüler' buluşması olarak kamuoyunda algı oluşturmak için planlı şekilde hazırladığı 'Bozkurt Kemal' algısının perde arkası deşifre olmuştu.



    ÜLKÜCÜLER OLARAK SONUNA KADAR YANINDAYIZ ALGISI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Deniz Demir tarafından organize edilen ve Ankara Ardahan Göle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerini 'ülkücü' diye kamuoyuna servis eden CHP, sahte hesaplardan 'Bozkurt Kemal' sloganlarını da yayarak algı oluşturmaya çalışmıştı.



    Gerçekleşen toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan ve kendini ülkücü olarak tanıtan, 'Ülkücüler olarak sonuna kadar yanındayız, bu işi bitireceğiz' diyen kişinin CHP Meclis üyesi seçilen Selim Kaptanoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.



        SÖZDE ÜLKÜCÜ HDP PLANINI AÇIKLADI
        CHP Meclis üyesi olarak seçilen sözde ülkücü Selim Kaptanoğlu video konferans yoluyla katıldığı bir programda CHP'nin HDP ile ilgili planları itiraf etti.

        ÇAKMA ÜLKÜCÜNÜN HDP AŞKI | VIDEO


        Kaptanoğlu, "Seçime girilecek birinci tur bir kere Tayyip Bey zaten birinci turda seçilemezse, zaten seçilemeyecek bence hiç şansı yok HDP kime oy verecek. Gidip kendini yok etmek isteyen AKP'ye mi oy verecek mümkün değil. Bu oyların otomatik geleceği yer Millet İttifakı."



        HDP İLE AÇIKTAN İŞBİRLİĞİ YAPMAK DOĞRU DEĞİL
        "HDP ile açıktan işbirliğine girmek bence doğru değil. Bunu ispat ederler, bunu kullanırlar. Onlar kendi başlarına adaylarını göstersinler, biz adayımızı gösterelim ikinci turda iş birliği yapalım. Bundan daha akıllı mantıklı bir şey olamaz ki. Kemal Bey'de bunu yapıyor zaten. Akıllılık yapıyor, çok doğru yapıyor.


        BOZKURT KEMAL TİYATROSUNDA YER ALMIŞTI
        CHP'nin kamuoyuna 'ülkücüler' diyerek lanse ettiği toplantının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan ve daha önce elektriği kesilmeyen eve elektriği kesildiğini iddia ederek erzak götüren Deniz Demir tarafından organize edilen toplantıya katılanlardan bir kısmının ise Ardahan Göleli vatandaşlar olduğu ortaya çıkmıştı.



        Toplantıda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan ve kendini ülkücü diye tanıtan şahsın ise Yenimahalle CHP Meclis Üyesi seçilen Selim Kaptanoğlu olduğu anlaşılmıştı.



            ARDAHAN GÖLE DERNEĞİ ÜYELERİ TOPLANTIDAYDI
            Kılıçdaroğlu'nun toplantılarını ve programlarını organize eden ekipte yer alan Ardahan Göleli Deniz Demir, daha önce Ankara Mamak'ta bir evin elektriklerini kesildiğini iddia etmiş ve Kılıçdaroğlu'nu bu eve götürerek basın mensuplarına açıklama yaptırmıştı.

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