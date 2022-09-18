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    • 18.09.2022 22:34
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    • 18.09.2022 22:58
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    Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut sözlerine Bakan Murat Kurum'dan tepki

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında yaptığı paylaşımda TOKİ'nin ihalelerinin iptal olduğunu iddia etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Kurum, "Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor. Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız" dedi.

    Kılıçdaroğlu’nun sosyal konut sözlerine Kurum’dan tepki

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor. Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız. İlk temelleri Allah'ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

    Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne hazine garantisi verilmesini isteyerek bunu destekleyeceklerini belirtmişti.

        KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
        Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı ve Başkan Erdoğan'a seslendiği paylaşımda şunları kaydetti:

        "Son dönemlerde TOKİ'nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben, bu işin başarılı olmasını istiyorum. Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var. Siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum; Hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz.
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