Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut sözlerine Bakan Murat Kurum'dan tepki

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı ve Başkan Erdoğan'a seslendiği paylaşımda şunları kaydetti:

"Son dönemlerde TOKİ'nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben, bu işin başarılı olmasını istiyorum. Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var. Siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum; Hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz.