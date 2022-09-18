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‘Bozkurt Kemal’ tiyatrosunun içinde yer alan çakma 'ülkücü' CHP Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu CHP'nin HDP planını açıkladı!

‘Bozkurt Kemal’ tiyatrosunun içinde yer alan çakma 'ülkücü' CHP Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu CHP'nin HDP planını açıkladı!
18.09.2022 22:57

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CHP'nin ülkücüler buluşması adı altında kamuoyunda algı oluşturmak için planlı şekilde hazırladığı 'Bozkurt Kemal' algısının perde arkası deşifre olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Deniz Demir tarafından organize edilen tiyatroda, kendini ülkücü olarak tanıtarak, 'Ülkücüler olarak sonuna kadar yanındayız, bu işi bitireceğiz' diyen kişinin CHP Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Sözde ülkücü Kaptanoğlu bir programa katılarak, CHP'nin HDP ile olan planını anlatarak, HDP ile açıktan işbirliğine girmek bence doğru değil. Bunu ispat ederler, bunu kullanırlar. Onlar kendi başlarına adaylarını göstersinler, biz adayımızı gösterelim ikinci turda iş birliği yapalım." dedi.

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