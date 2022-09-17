Necip Hablemitoğlu suikastının firarisi Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da gözaltı süresine yaptığı itiraz reddedildi!





İLTİCA BAŞVURUSU DA YAPTI

Kararda Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi halinde siyasi takibata tabi tutulacağı yönündeki duruşmada ifade edilen endişelere ilişkin olarak, davada siyasi faaliyetine dair herhangi bir delil ve tehlikenin bulunmadığını, dolayısıyla böyle bir çıkarım yapılmasına gerek olmadığı dile getirildi.

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Öte yandan Göktaş'ın iltica başvurusunun da bulunduğu, bununla ilgili henüz bir karar verilmediği öğrenildi.