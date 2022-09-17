TCG Anadolu gemisinde geri sayım! Yüzer bir TSK üssü olacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olacak TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
ARTIK BU GEMİLERİ KENDİMİZ TASARLAYACAK BOYUTA GELDİK
TCG ANADOLU GEMİSİNDE GERİ SAYIM! YÜZER BİR TSK ÜSSÜ OLACAK | VİDEO İZLE
TCG Anadolu gemisi için geri sayımın başladığını belirten Demir, "Bu geminin tasarım aşamasında yabancı firmayla iş birliği yapıldı. Artık bu gemileri kendimiz tasarlayacak boyuta geldik." dedi.
AFET ZAMANLARINDA DA ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEK
Gemiye helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabileceğini açıklayan Demir, "Bir güç aktarma sistemi olacak. Çeşitli zırhlı araçlar karaya intikal edebilecek. Bu bir güç aktarma sistemi. Afet zamanlarında da çok önemli görevler üstlenecek. Bütün emeği geçen herkesse teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.