TCG Anadolu gemisinde geri sayım! Yüzer bir TSK üssü olacak





TCG ANADOLU KAPILARINI İLK KEZ AÇTI

Cumhuriyet tarihinin en önemli savunma sanayii projelerinden biri olan ve uzun zamandır merakla beklenen TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisi kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı.

İstanbul Tuzla'daki tersanede görüntülenen TCG Anadolu, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle sadece deniz kuvvetlerini değil Türkiye'nin diplomasideki konumunu da oldukça üst sıralara taşıyabilecek platformlardan biri.