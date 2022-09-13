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Necip Hablemitoğlu suikastının 1 numarası Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı!

Necip Hablemitoğlu suikastının 1 numarası Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı!
13.09.2022 12:08

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmadan önce Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu. Bulgaristan'da cezaevinde tutulan Göktaş'ın, Türkiye'ye iadesine yönelik karar verileceği tahmin ediliyor. Bulgar makamlarının daha önce de teröristleri iade etiğine dikkat çeken A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, "Bulgar makamları daha önce başta FETÖ'nün kasası olarak bilinen Abdullah Büyük olmak üzere tam 70'den fazla kişiyi iade etmişti." ifadelerini kullandı.

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