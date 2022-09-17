Bir ülkede daha sıraya girdi: İtalyan ordusundan Bayraktar TB2'li paylaşım

Savaş teknolojisini kökten değiştiren Bayraktar TB2'ler sahada başarılarıyla hem NATO üyeleri hem de müttefik ülkelerin ilgisini çekiyor. Bayraktar TB2'leri satın almak için sıraya giren ülkelere bir yenisi daha eklendi.

SIRADAKİ ÜLKE İTALYA

Bayraktar TB2 SİHA'ların çatışma alanlarındaki üstün başarısı, ülkelerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Halihazırda birçok ülkeye ihracatı yapılan TB2 ile son ilgilenen ise İtalya oldu.

GELECEĞİN SAVAŞ ALANI

İtalya ordusunun hazırladığı "geleceğin savaş alanı" konseptinde çeşitli savaş araçları yer alıyor. Hazırlanan görselde, uçakların ve uyduların yanı sıra Bayraktar TB2 göze çarpıyor.