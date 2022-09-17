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    • Güncel
    • 17.09.2022 15:37
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    • 17.09.2022 15:37
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    Bir ülkede daha sıraya girdi: İtalyan ordusundan Bayraktar TB2'li paylaşım

    Libya, Suriye, Karabağ ve son olarak Ukrayna'da başarılarıyla dünyada savaşın doğasını değiştiren Bayraktar TB2'leri satın almak isteyen ülkelere sıraya girdi. NATO ülkeleri dışında dünyanın dört bir başından talep alan Bayraktar TB2'ler için bir ülke daha sıraya girdi. İtalya ordusunun hazırladığı 'geleceğin savaş alanı' konseptinde çeşitli savaş araçları yer alıyor. Hazırlanan görselde, uçakların ve uyduların yanı sıra Bayraktar TB2 göze çarpıyor.

    İtalya ordusundan Bayraktar TB2’li paylaşım

    Savaş teknolojisini kökten değiştiren Bayraktar TB2'ler sahada başarılarıyla hem NATO üyeleri hem de müttefik ülkelerin ilgisini çekiyor. Bayraktar TB2'leri satın almak için sıraya giren ülkelere bir yenisi daha eklendi.

    SIRADAKİ ÜLKE İTALYA
    Bayraktar TB2 SİHA'ların çatışma alanlarındaki üstün başarısı, ülkelerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Halihazırda birçok ülkeye ihracatı yapılan TB2 ile son ilgilenen ise İtalya oldu.

    GELECEĞİN SAVAŞ ALANI
    İtalya ordusunun hazırladığı "geleceğin savaş alanı" konseptinde çeşitli savaş araçları yer alıyor. Hazırlanan görselde, uçakların ve uyduların yanı sıra Bayraktar TB2 göze çarpıyor.

    BAYRAKTAR TB2 ALMAK İSTİYORLAR
    Bu paylaşım, İtalya Silahlı Kuvvetleri'nin, gelecekte söz konusu SİHA'ları envanterine katmanın planlarını yaptığına dair yorumları beraberinde getirdi.

    Bir dönem İtalya ordusunda görevli Thomas Theiner, "İtalya Ordusu geleceği için vizyonunu açıkladı. İçinde 'geleceğin savaş alanı' görselini buldum. Ordunun gelecekte ihtiyaç duyacağını söylediği sistemlerin bazılarının adlarını ekledim." dedi.

        ERMENİ ORDUSUNU HARAP ETTİ
        Theiner, TB2 SİHA'nın İtalya askeri güçlerinin elinde olmadığını hatırlattı.

        2020 yılında yapılan ve Türkiye destekli Azerbaycan'ın kazandığı Dağlık Karabağ Savaşı'na işaret eden eden Theiner, "Bayraktar TB2, Ermeni ordusunu harap etti." ifadesini kullandı.

        23 ÜLKEYE SATILDI
        Öte yandan şu zamana dek 22 ülkeye TB2 SİHA satıldı.

        Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

            2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Bagladeş'le birlikte bu ülkelerin sayısı 23'e çıkmış oldu.

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            Haberler Güncel Bir ülkede daha sıraya girdi: İtalyan ordusundan Bayraktar TB2'li paylaşım
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