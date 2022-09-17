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    • 17.09.2022 21:08
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    • 17.09.2022 21:20
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    Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 3 terörist yakalandı

    Son dakika haberi... Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen ve 1 infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırıların failli MLKP terör örgütü üyesi 2 kadın, 1 erkek Dikili'de yakalandı.

    Şehidimizin kanı yerde kalmadı

    Son dakika haberi... Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'i şehit eden teröristler kıskıvrak yakalandı.

    DİKİLİ'DE YAKALANDILAR
    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
    Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştır.

    Şehit İnfaz ve Ceza Koruma Memuru Cengiz YİĞİT'in kanı yerde kalmamıştır.

    TÜRK POLİSİ YAKALAR
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter adresinden şunları söyledi:
    Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı

    20 Nisan'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı.

    Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız. Türk Polisi Yakalar!

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    Haberler Güncel Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 3 terörist yakalandı
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