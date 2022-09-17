Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 3 terörist yakalandı

Son dakika haberi... Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'i şehit eden teröristler kıskıvrak yakalandı.

DİKİLİ'DE YAKALANDILAR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştır.

Şehit İnfaz ve Ceza Koruma Memuru Cengiz YİĞİT'in kanı yerde kalmamıştır.