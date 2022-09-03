Selçuk Bayraktar duyurdu: Kızılelma 2023’te göklerde

TEKNOFEST ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşit, şunları kaydetti:

Genellikle havacılık fuarları sektörle, sektörde çalışan firmalar arasında olur. Yani firmalar, firma temsilcileri, alan satan müşteriler gelir giderler. TEKNOFEST'in özelliği bunu doğrudan halk seviyesine, adı da üzerinde olduğu gibi bir teknoloji festivaline dönüştürmesi. Burada bizim en büyük müşterimiz, küçücük gençlerimiz. Onları burada görmekten çok memnun oluyoruz.

7'den 70'e dedikleri gibi 7 yaşındaki torunlardan 70 yaşındaki babaannelere, dedelere kadar hepsi beraber geliyorlar. Özellikle halkımızı bu teknoloji konusunda hem bilgilendirmek hem farkındalık oluşturmak hem de heveslendirmek. Gençlerimizi özellikle bu konuda teşvik etmek için çaba sarf ediyoruz.

PARA İKİNCİ SIRAYA GERİLİYOR

Gençlere meslek seçimi konusunda öğütler veren Akşit, "Bizim gençliğimizde meslek seçerken eczacılık bir arada çok revaçtaydı, çok para kazandırıyordu diye. Geçim önemli tabi, ama böyle teknolojik şeylere dokunduğu zaman çocuklar para ikinci sıraya geriliyor. Artık herkesin kendi hevesi, heyecanı öne çıkıyor. Bu çok önemli, çünkü insan sevdiği bir işi çok güzel yapar, güzel yapınca da başarır, başarınca da en iyisini yapar zaten, biz de bunu istiyoruz" şeklinde konuştu.