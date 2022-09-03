Selçuk Bayraktar duyurdu: Kızılelma 2023’te göklerde

TEKNOFEST Karadeniz Samsun'da devam ederken, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu. Silahlı insansız hava aracı olan TB2'nin bir üst versiyonu olarak tasarlanan TB3'ün ve Taarruzi İnsansız Savaş Uçağı olarak tasarlanan Kızılelma SİHA'nın da 2023'te ilk uçuşlarını yapacağını duyurdu.
ABD'DEN 15 SENE SONRA BAŞLAYARAK O NOKTAYA ULAŞTIK
A Haber'e konuşan Selçuk Bayraktar, "Biz AKINCI sınıfında ABD'den 15 sene sonra başlayarak o noktaya ulaştık. Biz Türkiye'nin savunma sanayii alanında değil sivil teknoloji alanında da hak ettiği yere gelmesi için mücadele vereceğiz. Milyonlarla birlikte yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi.
BU NOKTAYA GELEBİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK
TEKNOFEST Karadeniz kapsamında SABAH'a özel açıklamalarda bulunan TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, bulundukları noktaya gelebilmek için çok çalıştıklarını söyleyerek, "Şu anda ön tarafta gördüğünüz ilk defa lansmanını yaptığımız motorun aslında plastik bir modeli, çünkü imalatı da baya süreç alıyor. Gerçi artık tasarımı bittiği için rahat bir şekilde bu noktaya geldiğimizi söyleyebiliyoruz ve dünyaya gösterebiliyoruz" dedi.
8 YILDA 11 MİLLİ MOTOR GELİŞTİRİP ÜRETTİK
Akşit, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri özellikle motor teknolojileri ile ilgili Cumhuriyet'in ilk yılları çalışmalar yapıldıysa da, uçak robotu teknolojilerinde, sonraki yıllarda herhangi bir gelişme olmadığını kaydetti.