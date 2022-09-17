HDPKK'dan Cudi provokasyonu: Polis müdahalesiyle dağıldılar

Şırnak Valiliği'nce kentte 15 gün boyunca toplantı ve yürüyüş yasağına rağmen bir araya gelen HDP öncülüğündeki grup, orman kesimlerini protesto etmek amacıyla Cudi Dağı'na yürümek istedi. Grup, polis müdahalesinin ardından bölgeden ayrıldı.

HDP VE DESTEKLEDİĞİ GRUPLAR SAHNEDE

Şırnak Valiliği, kent genelinde izinli faaliyetler dışında yapılması planlanan gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.