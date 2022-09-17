Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.09.2022 18:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2022 18:52
    ABONE OL

    HDPKK'dan Cudi provokasyonu: Polis müdahalesiyle dağıldılar

    Şırnak Valiliği’nce şehirde 15 gün boyunca toplantı ve yürüyüş yasaklandı. Karara rağmen bir araya gelen HDP öncülüğündeki grup, sözde orman kesimlerini protesto etmek amacıyla Cudi Dağı’na yürümek isteyince, polsi biber gazı ve TOMA'lar ile müdahalede bulundu. 15 dakikalık müdahale sonrasında kalabalık araçlarla bölgeden ayrıldı.

    HDPKK’dan Cudi provokasyonu

    Şırnak Valiliği'nce kentte 15 gün boyunca toplantı ve yürüyüş yasağına rağmen bir araya gelen HDP öncülüğündeki grup, orman kesimlerini protesto etmek amacıyla Cudi Dağı'na yürümek istedi. Grup, polis müdahalesinin ardından bölgeden ayrıldı.

    HDP VE DESTEKLEDİĞİ GRUPLAR SAHNEDE
    Şırnak Valiliği, kent genelinde izinli faaliyetler dışında yapılması planlanan gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.

    Buna rağmen orman kesimlerini protesto etmek amacıyla Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nin çağrısıyla Cudi Dağı'na yürümek için Şırnak'ın merkez İkizce köyü bölgesinde toplandı.

    HDP'Lİ VEKİLLER ÖN SIRALARDA YER ALDI
    Aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP milletvekilleri Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Feleknas Uca, Dersim Dağ'ın da bulunduğu çok sayıda kişiye jandarma ve polis tarafından uyarı yapıldı.

        Tüm uyarılara rağmen Cudi Dağı'na yürümek isteyen gruba polis, biber gazı ve TOMA'lar ile müdahalede bulundu.

        Yaklaşık 15 dakikalık müdahale sonrasında yapılan görüşmeler sonucunda kalabalık araçlarla bölgeden ayrıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ovaakçalı minikler de artık Ana Kucağı’nda
        Haberler Güncel HDPKK'dan Cudi provokasyonu: Polis müdahalesiyle dağıldılar
            SON DAKİKA