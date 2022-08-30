Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.08.2022 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2022 10:03
    ABONE OL

    TEKNOFEST KARADENİZ başladı! Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor

    Son dakika haberi! Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TEKNOFEST KARADENİZ’de bir ilk!

    Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.

    "BAYRAKTAR KIZILELMA" DA SERGİLENİYOR
    Sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçi kabul etmeye başlayan TEKNOFEST KARADENİZ'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" da sergileniyor. Bayraktar Kızılelma'yı yakından görmek isteyen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.

    Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

        TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

        Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.

        Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.

        TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan’ın 30 Ağustos programı belli oldu!
        Haberler Güncel TEKNOFEST KARADENİZ başladı! Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor
            SON DAKİKA