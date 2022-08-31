CHP'li Sezgin Tanrıkulu terörist için feryat etmişti! O teröristle ilgili gerçek ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin restorasyonu için geçtiğimiz yıl başlatılan kazı çalışmaları sırasında bir insana ait olan kemikler bulunmuştu. 5 Şubat 2021 tarihinde bulunan kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aileden alınan DNA örnekleri sonucunda kemiklerin Hakan Arslan isimli PKK terör örgütüne üye teröriste ait olduğu tespit edildi.
HENDEK OLAYLARI SIRASINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Teröristin, 2015 yılında Erzurum'da yaşarken PKK/KCK terör örgütüne katıldığı ve 2016 yılında Sur'da başlayan hendek operasyonları sırasında etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Teröristin cesedinin örgüt mensutları tarafından toprağa gömüldüğü ve 5 yıl sonra yapılan restorasyon çalışmaları sırasında kemiklerinin bulunduğu öğrenildi.
Cesede ait kemiklerin teröristin babası Ali Rıza Arslan tarafından 29 Ağustos 2022 günü sabah saatlerinde Diyarbakır Adliyesi Adli Emanet bölümünden teslim aldındığı belirtildi.
CHP'Lİ TANRIKULU DUYGULANDI
O ana ilişkin bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "Aah ahh" ifadelerini kullandı.