CHP'li Sezgin Tanrıkulu terörist için feryat etmişti! O teröristle ilgili gerçek ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin restorasyonu için geçtiğimiz yıl başlatılan kazı çalışmaları sırasında bir insana ait olan kemikler bulunmuştu. 5 Şubat 2021 tarihinde bulunan kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aileden alınan DNA örnekleri sonucunda kemiklerin Hakan Arslan isimli PKK terör örgütüne üye teröriste ait olduğu tespit edildi.