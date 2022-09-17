Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 17.09.2022 18:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2022 18:38
    ABONE OL

    TOKİ başvuruları ne zaman açıklanacak? toki.gov.tr 3+1 ve 2+1 isim listesi

    TOKİ kura sonuçları, başvurular devam ederken de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 81 ilde yapılacak konutlara yoğun ilgi devam ediyor. 250 bin konut için TOKİ başvuruları 14 Eylül’de başladı. Bakan Kurum "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman? TOKİ ism listes ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TOKİ başvuruları ne zaman açıklanacak?

    Başvurular devam ederken, vatandaşlar kura çekimi ve kura sonuçları için de araştırma yapıyor. İşte TOKİ kura ve sonuç tarihleri...

    TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı.

    Bulut kura çekimi ile ilgili şunları söyledi; 608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

    Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

        Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

        Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.

        Kura çekimi tarihi ise etap etap yapılacak. Kura çekim tarihi Mart 2023'te son bulacak.

        Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

        TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

        Toki sosyal konut projesi ilk olarak konutların yapımına başlanacak. Bu sebeple ilk teslim edilecek projede konutlar olacak. TOKİ sosyal konut projesinin teslim tarihi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyi 2 yıl içinde bitirmeyi planladıklarını ve borcunu tamamen kapatmak isteyenlerin de indirim yapılacağını ifade etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ovaakçalı minikler de artık Ana Kucağı’nda
        Haberler Haberler TOKİ başvuruları ne zaman açıklanacak? toki.gov.tr 3+1 ve 2+1 isim listesi
            SON DAKİKA