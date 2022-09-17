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    • Güncel
    • 17.09.2022 13:01
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    • 17.09.2022 13:08
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    Bölücülük yapan CHP'li Nevaf Bilek'in kızlarına kıyak! İzmir'deki belediyelerden çıktılar...

    PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapıp 'bakanlık' vaat eden CHP son olarak 'Kürdistan' skandalına imza atmış ve CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, 'Türkiye Kürdistan'ı' ifadesini kullanarak açık açık bölücülük yapmıştı. CHP'nin Nevaf Bilek'in kızlarına iş kıyağı çektiği ortaya çıktı. Bölücü ifadeler kullanan Bilek'in kızlarının Siirt'ten getirilerek, İzmir'de Karşıyaka ve Bornova Belediyelerine yerleştirildiği öğrenildi. İşte detaylar...

    CHP’nin kıyağı!

    CHP'li Nevaf Bilek'in Diyarbakır için bölücülük içeren 'Türkiye Kürdistan'ı ifadelerini kullanması büyük tepki çekerken CHP'nin Bilek'e çektiği kıyak ta ortaya çıktı.

    CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler | VİDEO


    HDP'ye şirin görünmek için "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışını yapan Cumhuriyet Halk Partisi skandalda vites yükselterek PKK'nın amaçladığı bölücülük diliyle konuştu.

    CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN AÇIK AÇIK BÖLÜCÜLÜK: "TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I"
    CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, 'Türkiye Kürdistan'ı' ifadesini kullandı.

    Nevaf Bilek şu skandal ifadeleri kullandı;

    "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt'liyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum."

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

    Başsavcılık, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz." ifadelerini kullanan Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

        GÖREVLİ OLDUĞU SANDIKTAN CHP'YE BİR OY BİLE ÇIKMADI
        Öte yandan ilginç bir detay da ortaya çıkmıştı. Nevaf Bilek'in 7 Haziran 2015'te görevli olduğu Siirt Eruh Çimencik Köyü'ndeki sandıkta HDP'ye 37 oy çıkarken CHP'ye bir oy bile çıkmadığı öğrenilmişti.

        CHP'DEN NEVAF BİLEK'İN KIZLARINA İŞ KIYAĞI!
        CHP'nin Nevaf Bilek'e çektiği kıyak ta ortaya çıktı. Bilek'in kızlarının Siirt'ten getirilerek, İzmir'de Karşıyaka ve Bornova Belediyelerine yerleştirildiği öğrenildi.

        Yeni Asır Gazetesi Yazarı Erhan Gülenç konuya ilişkin ilginç detaylar verdi.

        Gülenç şunları yazdı;

        "CHP'de İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasının ardından Parti Meclisi üyesi ve Siirt İl eski Başkanı Nevaf Bilek de "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" sözüyle infiale neden oldu. Bilek hakkında terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        KIZLARI İZMİR'DE İŞE ALINDI
        2015 seçimlerinde kendisinin CHP adına görevli olduğu ve oy kullandığı sandıkta bile CHP'ye oy çıkmadığı anlaşılan bu isimle ilgili İzmirlileri şok edecek bir bilgi edindim. İzmir'de o kadar genç, belediyelerde iş bulmak için uğraşırken Nevaf Bilek'in kızları Siirt'ten getirilip İzmirli belediyelerde işe yerleştirilmiş... Bilek'in kızlarından Hiva Bilek, Karşıyaka Belediyesi yapı kontrol müdürlüğünde mimar olarak çalışıyor. Diğer kızı Linda Bilek ise, Bornova Belediyesi İmar Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor...

        MAAŞLARI ÖDEYEMEZ HALDE
        Karşıyaka Belediyesi, son dönemlerde çalışanlarına maaşlarını bile doğru düzgün ödeyemez hale geldi. Dün de yazdık, Personel A.Ş. ve Kent A.Ş. işçilerinin maaşlarının bir bölümü ancak yatırılabildi.
        Memurların devletin ödediği maaş dışında belediyenin verdiği fark da iki aydır yatırılmıyor.
        En son SGK, borçlarını ödemeyen belediyenin gayrimenkullerine tedbir koydurdu. Durum böyleyken siz Kürdistan savunucusu bir CHP'li yöneticinin kızını getirip işe yerleştirirseniz ve belediye kadrolarını bu tür torpiller, kıyaklarla şişirirseniz işte böyle maaş ödemeyecek hale gelirsiniz.

        İZMİRLİ GENÇLER BEKLİYOR
        İzmir'de her dönem belediye başkanları kadroları siyasi kaygılarla şişirdi de şişirdi.
        Ancak bu dönem başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere birçok belediye başkanı, başka şehirlerden insanları getirip İzmir'de işe aldı. Soyer, sırf siyasi ekip arkadaşı Rıfat Nalbantoğlu'nu Parti Meclisi'ne seçtirebilmek için CHP kurultay delegelerinin değişik illerden yüzlerce yakınını İzmir'e getirip işe soktu. Yani İzmirli gençler, belediyelerde iş hayali kurarken bunlar başka illerden kişileri getirip maaşa bağlıyor, sonra da çıkıp "İzmir'i çok seviyorum.
        İzmirli gençlere her zaman destek oluyorum" diye sahte konuşmalar yapıyorlar.
        Ne diyelim... Yazıklar olsun...

        ÖZGÜR ÖZEL'İN GÖZÜ İZMİR'DE

        CHP'de İzmir'in Genel Merkez'de bir temsiliyet sorunu var. Bunu başka kentlerin siyasetçilerinden fırsata çevirmek isteyenler türemeye başladı. Hatırlarsanız, 'Kulağımıza Gelenler' başlığıyla daha önce kaleme aldığımız kulis yazısında CHP'nin TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın gözünün İzmir'den milletvekili adayı gösterilmekte olduğunu ifade etmiştik.

        BU KENT SAHİPSİZ DEĞİL
        Malatya Milletvekili Ağbaba'nın Güzelbahçe, Karaburun ve Karabağlar Belediyesi'nde aday belirlemede büyük etkisi olduğu biliniyor. Manisa Milletvekili Özel ise, kefil olarak Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı aday yaptırdığını kendisi açıkladı. Bu isimlerden özellikle Özgür Özel, İzmir'e olan ilgisini artık kör gözüne parmak sokar gibi belli ediyor. Temmuz ve Ağustos'ta gelip basın toplantısı yaptığı CHP İzmir İl Başkanlığı'nda dün yine gövde gösterisi yaptı.
        Buradan iki milletvekiline de sesleniyorum.
        Siz bugüne kadar İzmir için ne yaptınız?
        İzmir'i iyice sahipsiz görüp hemen çökeceğinizi mi sanıyorsunuz? İzmir'i sizin bile adeta hakim olmayı düşüneceğiniz kadar sahipsiz bırakan CHP'li yöneticiler utansın..."

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        Haberler Güncel Bölücülük yapan CHP'li Nevaf Bilek'in kızlarına kıyak! İzmir'deki belediyelerden çıktılar...
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