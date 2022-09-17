Bölücülük yapan CHP'li Nevaf Bilek'in kızlarına kıyak! İzmir'deki belediyelerden çıktılar...

KIZLARI İZMİR'DE İŞE ALINDI

2015 seçimlerinde kendisinin CHP adına görevli olduğu ve oy kullandığı sandıkta bile CHP'ye oy çıkmadığı anlaşılan bu isimle ilgili İzmirlileri şok edecek bir bilgi edindim. İzmir'de o kadar genç, belediyelerde iş bulmak için uğraşırken Nevaf Bilek'in kızları Siirt'ten getirilip İzmirli belediyelerde işe yerleştirilmiş... Bilek'in kızlarından Hiva Bilek, Karşıyaka Belediyesi yapı kontrol müdürlüğünde mimar olarak çalışıyor. Diğer kızı Linda Bilek ise, Bornova Belediyesi İmar Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor...

MAAŞLARI ÖDEYEMEZ HALDE

Karşıyaka Belediyesi, son dönemlerde çalışanlarına maaşlarını bile doğru düzgün ödeyemez hale geldi. Dün de yazdık, Personel A.Ş. ve Kent A.Ş. işçilerinin maaşlarının bir bölümü ancak yatırılabildi.

Memurların devletin ödediği maaş dışında belediyenin verdiği fark da iki aydır yatırılmıyor.

En son SGK, borçlarını ödemeyen belediyenin gayrimenkullerine tedbir koydurdu. Durum böyleyken siz Kürdistan savunucusu bir CHP'li yöneticinin kızını getirip işe yerleştirirseniz ve belediye kadrolarını bu tür torpiller, kıyaklarla şişirirseniz işte böyle maaş ödemeyecek hale gelirsiniz.

İZMİRLİ GENÇLER BEKLİYOR

İzmir'de her dönem belediye başkanları kadroları siyasi kaygılarla şişirdi de şişirdi.

Ancak bu dönem başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere birçok belediye başkanı, başka şehirlerden insanları getirip İzmir'de işe aldı. Soyer, sırf siyasi ekip arkadaşı Rıfat Nalbantoğlu'nu Parti Meclisi'ne seçtirebilmek için CHP kurultay delegelerinin değişik illerden yüzlerce yakınını İzmir'e getirip işe soktu. Yani İzmirli gençler, belediyelerde iş hayali kurarken bunlar başka illerden kişileri getirip maaşa bağlıyor, sonra da çıkıp "İzmir'i çok seviyorum.

İzmirli gençlere her zaman destek oluyorum" diye sahte konuşmalar yapıyorlar.

Ne diyelim... Yazıklar olsun...

ÖZGÜR ÖZEL'İN GÖZÜ İZMİR'DE

CHP'de İzmir'in Genel Merkez'de bir temsiliyet sorunu var. Bunu başka kentlerin siyasetçilerinden fırsata çevirmek isteyenler türemeye başladı. Hatırlarsanız, 'Kulağımıza Gelenler' başlığıyla daha önce kaleme aldığımız kulis yazısında CHP'nin TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın gözünün İzmir'den milletvekili adayı gösterilmekte olduğunu ifade etmiştik.

BU KENT SAHİPSİZ DEĞİL

Malatya Milletvekili Ağbaba'nın Güzelbahçe, Karaburun ve Karabağlar Belediyesi'nde aday belirlemede büyük etkisi olduğu biliniyor. Manisa Milletvekili Özel ise, kefil olarak Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı aday yaptırdığını kendisi açıkladı. Bu isimlerden özellikle Özgür Özel, İzmir'e olan ilgisini artık kör gözüne parmak sokar gibi belli ediyor. Temmuz ve Ağustos'ta gelip basın toplantısı yaptığı CHP İzmir İl Başkanlığı'nda dün yine gövde gösterisi yaptı.

Buradan iki milletvekiline de sesleniyorum.

Siz bugüne kadar İzmir için ne yaptınız?

İzmir'i iyice sahipsiz görüp hemen çökeceğinizi mi sanıyorsunuz? İzmir'i sizin bile adeta hakim olmayı düşüneceğiniz kadar sahipsiz bırakan CHP'li yöneticiler utansın..."