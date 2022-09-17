İçişleri Bakanlığı açıkladı: Okulların ilk haftasındaki denetimlerde 126 servis aracı trafikten men edildi

Denetimlerde, "araç muayenesi yaptırmamak", "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak", "emniyet kemeri takmamak", "fazla yolcu taşımak" ve diğer ihlaller nedeniyle 1434 servis aracı ve sürücüsüne para cezası kesildi. Ayrıca eksikleri tespit edilen 126 servis aracı da trafikten men edildi.

104 BİN 680 OKUL ÇEVRESİ DENETLENDİ

Eş zamanlı yapılan uygulamalarda, 104 bin 680 okul çevresi, 126 bin 347 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.) park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerlerin denetiminde 69 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.