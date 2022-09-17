İçişleri Bakanlığı açıkladı: Okulların ilk haftasındaki denetimlerde 126 servis aracı trafikten men edildi

Eğitim öğretim döneminin ilk haftasında, ülke genelinde eş zamanlı olarak 5 gün boyunca okul servis aracı denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlangıç haftasında "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" yapıldı, okul servis araçları hafta boyunca yoğunlaştırılmış şekilde denetlendi.
Ülke genelinde günlük 19 bin 26 karma ekip ile 60 bin 813 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 51 bin 870 okul servis aracı kontrol edildi.
Denetimlerde, "araç muayenesi yaptırmamak", "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak", "emniyet kemeri takmamak", "fazla yolcu taşımak" ve diğer ihlaller nedeniyle 1434 servis aracı ve sürücüsüne para cezası kesildi. Ayrıca eksikleri tespit edilen 126 servis aracı da trafikten men edildi.
104 BİN 680 OKUL ÇEVRESİ DENETLENDİ
Eş zamanlı yapılan uygulamalarda, 104 bin 680 okul çevresi, 126 bin 347 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.) park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerlerin denetiminde 69 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.