31 Mart yerel seçimlerinde Tunç Soyer'in CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Büyükşehir'deki çalışan sayısı 27 bin 345'ten 1 Haziran 2020 itibariyle tam 28 bin 558'e çıktı. Çok sayıda HDP'liyi işe yerleştirerek dikkat çeken CHP'li Soyer, kadroda toplam bin 213 kişilik artışa imza attı.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINA TAKILDILAR

Sadece İZENERJİ şirketinde 8 bin 116 olan çalışan sayısı 369 kişi artarak 8 bin 989'a çıktı. İZELMAN A.Ş'nin çalışan sayısı da 6 bin 358'den 873 kişilik artışla 7 bin 231'e yükseldi. İşe başlatılan 1213 kişiden 300'e yakınının HDP'li olduğu sızan bilgiler arasında yer aldı. İzmir Valiliği tarafından yürütülen güvenlik soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde işe başlatılan 15 kişi terörle iltisaklı olduğu gerekçesi ile güvenlik soruşturmasından geçemedi.