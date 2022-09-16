Hamza Dağ CHP'li Özgür Özel'i topa tuttu: Sen FIFA oynarken biz siyaset yapıyorduk! 2023 oyun konsolun benden bol bol oynarsın

CHP'nin e-Ticaret kanunundaki değişiklikler için 'evet' dedikten sonra iptali için AYM'ye başvurması ortaya çıktıktan sonra CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, bu durumu kapatmak için çok çaba sarfetti ancak başarılı olamadı. AK Partili Hamza Dağ da Özgür Özel'i mizahi bir dille topa tuttu.

İşte Hamza Dağ'ın yazdıkları:

"SEN FIFA OYNARKEN BİZ SİYASET YAPIYORDUK

1-) Sn. @eczozgurozel kardeşim, sen eczanede PlayStation'da FIFA oynarken biz siyaset yapıyorduk. Biz bu oyuna da 86. dakikada bir telefonla girmedik. Liyakatsiz bir partide olmanın avantajıyla Genel Başkanlık hayaliyle bana saldırmanı anlıyorum.



Özgür Özel'in kendi ağzından siyasete giriş anısı

"ŞAİBELİ İŞİN ARKA PLANINI ANLAT"

2-) Belli ki kuyruğuna bastık, 3 gündür ciyaklıyorsun. Çok şey söylüyorsun ama sorduğumuz sorulara tek kelime cevap veremiyorsun. Arsızlığı bırak, bu şaibeli işin arka planını millete anlat.



Eczacı Özgür Özel

"2023'TE OYNAMAN İÇİN OYUN KONSOLUN BENDEN"

3-) Sen oyun oynamayı özlemişsindir. Merak etme, 2023'te bir seçim daha kaybettikten sonra genel başkanınla beraber oynamanız için internetten sipariş vereceğim yeni oyun konsolunuz benden. İster AYM'ye götürürsünüz, ister kazanmak için birbirinizi yersiniz."