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    • 16.09.2022 18:23
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    • 16.09.2022 18:25
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    Hamza Dağ CHP'li Özgür Özel'i topa tuttu: Sen FIFA oynarken biz siyaset yapıyorduk! 2023 oyun konsolun benden bol bol oynarsın

    CHP, e-Tİcaret kanunuyla ilgili bazı maddelerin değişime TBMM'de 'evet' dedi. Daha sonra ise kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP'nin ikiyüzlülüğü ortaya çıkarken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, durumu örtmeye çalışsa da başarılı olamadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise Twitter'dan Özel'in geçmişte anlattığı bir hikayesiyle topa tuttu. Hamza Dağ "Sen eczanede PlayStation’da FIFA oynarken biz siyaset yapıyorduk. Merak etme, 2023'te bir seçim daha kaybettikten sonra genel başkanınla beraber oynamanız için internetten sipariş vereceğim yeni oyun konsolunuz benden." ifadelerini kullandı.

    Hamza Dağ Özgür Özel’i topa tuttu

    CHP'nin e-Ticaret kanunundaki değişiklikler için 'evet' dedikten sonra iptali için AYM'ye başvurması ortaya çıktıktan sonra CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, bu durumu kapatmak için çok çaba sarfetti ancak başarılı olamadı. AK Partili Hamza Dağ da Özgür Özel'i mizahi bir dille topa tuttu.

    İşte Hamza Dağ'ın yazdıkları:

    "SEN FIFA OYNARKEN BİZ SİYASET YAPIYORDUK
    1-) Sn. @eczozgurozel kardeşim, sen eczanede PlayStation'da FIFA oynarken biz siyaset yapıyorduk. Biz bu oyuna da 86. dakikada bir telefonla girmedik. Liyakatsiz bir partide olmanın avantajıyla Genel Başkanlık hayaliyle bana saldırmanı anlıyorum.


    Özgür Özel'in kendi ağzından siyasete giriş anısı

    "ŞAİBELİ İŞİN ARKA PLANINI ANLAT"
    2-) Belli ki kuyruğuna bastık, 3 gündür ciyaklıyorsun. Çok şey söylüyorsun ama sorduğumuz sorulara tek kelime cevap veremiyorsun. Arsızlığı bırak, bu şaibeli işin arka planını millete anlat.


    Eczacı Özgür Özel

    "2023'TE OYNAMAN İÇİN OYUN KONSOLUN BENDEN"
    3-) Sen oyun oynamayı özlemişsindir. Merak etme, 2023'te bir seçim daha kaybettikten sonra genel başkanınla beraber oynamanız için internetten sipariş vereceğim yeni oyun konsolunuz benden. İster AYM'ye götürürsünüz, ister kazanmak için birbirinizi yersiniz."

    Cumhuriyet Halk Partisinin ikiyüzlü siyaseti e-Ticaret kanunuyla ifşa oldu.

    CHP TBMM'de kabul edilen e- Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kanunun iptal edilmesini isteyen CHP'nin 52 milletvekilinin, TBMM Genel Kurul'unda yapılan oylamada kabul oyu verdiği ortaya çıktı.

    Tutarsızlık ortaya çıkınca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yeni bir manipülasyona imza attı.

    CHP kendiyle çelişti!

    Başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin sitesinden görülebileceğini bilmeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP'nin ikiyüzlü tutumuna tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı hedef alarak "Ey Hamza Dağ, sen, bu başvuruyu nereden öğrendin? Bu başvuru Anayasa Mahkemesinin bilgisayarlarında ve Cumhuriyet Halk Partisinin bilgisayarlarındadır" diyerek baltayı taşa vurdu.

    SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ
    Dağ, dün bu konuda yaptığı açıklamaların ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de açıklama yaptığını hatırlatarak, "CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel, suçluluk psikolojisiyle olsa gerek, apar topar bazı açıklamalar yaptı.

        Bana da bir soru yöneltti, 'Ey Hamza Dağ, sen, bu başvuruyu nereden öğrendin? Bu başvuru Anayasa Mahkemesinin bilgisayarlarında ve Cumhuriyet Halk Partisinin bilgisayarlarındadır' dedi. Sayın Özel, Anayasa Mahkemesinin internet sitesine girerse internet sitesinde yapılan bu başvuruyu çok açık net bir şekilde görebilir." ifadesini kullandı.

        ÖZEL'E ÇALIM ATMIŞLAR
        CHP'nin e-Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde bulunan başvuru belgesini gösteren Dağ, şunları kaydetti: Bu, Anayasa Mahkemesi internet sitesinden alınmış bilgidir. Yapılmış olan başvuru burada çok açık, net bir şekilde görülmektedir. Anlaşılıyor ki apar topar, suçluluk psikolojisiyle birileri Sayın Özel'e çalım atmış, onu trollemişlerdir. Ama tabii ki bunda Sayın Özel'in bilgisizliği de çok açık net bir şekilde ortadadır.

        SORULARA CEVAP VERSİNLER
        Birçok konuda Anayasa Mahkemesine CHP gittiğinde bunu davulla, zurnayla ve basına bildirerek yaparlardı. Sessiz sedasız bir şekilde bunu Anayasa Mahkemesine götürmelerindeki suçluluk psikolojisinin ne olduğunu dün onlara sorduk. Ama onlar bunun esasıyla ilgili durumda milletimize açıklama yapmaları gerekirken, Genel Başkan veya grup başkanvekilleri, açıkçası yine etraftan dolanarak suyu bulandırmaya çalışmaktadırlar. Biz işin burasıyla ilgilenmiyoruz. Popülizmi bıraksınlar. Bizim dünkü sorduğumuz sorulara cevap versinler.

            RANT ÇETELERİ İPOTEK Mİ ALDI?
            Hamza Dağ, soruları tekrar yönelttiğini belirterek, şöyle devam etti:
            Siz, 'Mecliste rant çeteleri bu kanunu engellemeye çalışıyor, onun için biz bu kanun çıkması için çaba sarf ediyoruz' dediniz. Bugün Anayasa Mahkemesine gittiğinizde rant çeteleri Cumhuriyet Halk Partisini ipotek mi almıştır? Bir.

            İki, hem mecliste hem meclis öncesi hazırlık sırasında yapmış olduğumuz görüşmeler, konuşmalarda tüm sektörde sadece bir şirketin bu konuda karşı olduğu bilinmekteydi. O bir şirketin menfaati, milletin menfaatinin önüne mi geçme durumundadır. O bir şirket, Cumhuriyet Halk Partisi 52 milletvekilinin iradesini ipotek mi almıştır?

            BU RİSKE NİYE GİRMEK İSTEMEKTEDİR?
            Açıkçası yerli ve milli olarak kendiniz nitelendirdiğiniz, kendiniz ifadede bulunduğunuz bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı burada millet iradesini niye ipotek altına almak istemektedir? Bu riske niye girmek istemektedir? Bu soruları biz kendilerine tekrar yöneltiyoruz, tekrar ifade ediyoruz.

                CHP BU KONUDA GÜNAHKARDIR
                Dağ, bunun tekelleşmeyi, kartelleşmeyi önleyen bir kanun olduğunu, CHP'nin kendisinin de ifade ettiğini aktararak, "Ama bunu Anayasa Mahkemesine götürmelerini biz çok manidar buluyoruz. Dün de ifade ettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda günahkardır ve Cumhuriyet Halk Partisi eğer bu sektörde bir sene sonra, iki sene sonra bir tekelleşme durumu söz konusu olursa, bunun bugün de müsebbibidir. Bu sorularımıza cevabı da Sayın Genel Başkan'dan, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bekliyoruz. değerlendirmesinde bulundu.

                CHP MONOPOLCÜLÜĞÜN DAHA MI İYİ OLDUĞUNA KANAAT GETİRDİ?
                CHP'nin önce 'evet' dediği daha sonra iptal için AYM'ye başvurmasıyla yaptığı dönüşün sebebi merak konusu oldu. Akıllara şu soru geldi; CHP monopolcülüğün daha mı iyi olduğuna kanaat getirdi?

                Konuyu köşesine taşıyan sabah yazarı Dilek Güngör dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

                Güngör şunları söyledi;

                MONOPOLCÜ CHP'LİLER...
                Önceki gün ilginç bir şey oldu. E-ticaret Kanunu'nu ilk ben yazdığım için Meclis'teki tartışmaya kulak kesildim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP'nin evet oyu verdiği yasayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdığını söyledi.
                'Nasıl yani...' demeye kalmadan, CHP'li Özgür Özel'in açıklamasına rastladım. Partisinin çelişkili ve tutarsız başvurusunu gizlercesine bir şeyler konuştu.
                Düşünsenize, firesiz ve jet hızıyla çıkan bir kanundu.
                Hatta o dönemde epey de şaşırmıştım.
                Herhalde uzun zamandır ilk kez iktidar ve muhalefetin oy birliğiyle geçen ender kanunlardandı.
                AK Parti'nin 199, CHP'nin 52, HDP'nin 10, İyi Parti'nin 13, MHP'nin 32 vekili el kaldırmış onaylamıştı.
                Hatta iptal başvurusunda imzası olan CHP'li vekiller bırakın Meclis'te sadece 'noterlik' (!) yapmayı, bayağı da hararetle iktidarın teklifini savunuyorlardı. Misal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay...
                Kanun görüşmeleri sırasında, "Namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere savaş açan milli bir kanunumuz olmuş" diyordu. İzmir vekili Tacettin Bayır, yasa teklifinin tekelleşmenin önlenmesi için gerekliliğini anlatıyordu. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçelebi, "Türkiye'de bu piyasa tekelleşmeye doğru gidiyor" açıklaması yapıyordu. Tam AYM'ye iptal başvurusu süresinin son gününde ne olduysa tekelleşme karşıtı CHP'li vekillere! AYM'nin yolunu tutmuşlar...
                Herhalde alelacele olacak ki, muhalefet şerhinde yer alan herhangi bir hususu gerekçe göstermeden iptal başvurusu yapmışlar.
                Vallahi merak ediyorum. Dün birkaçını aradım, ulaşamadım.
                Bir ay içinde böyle 360 derece dönüş nasıl oldu? Monopolcülüğün daha mı iyi olduğuna kanaat getirdiniz? Hayırdır...

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                Haberler Güncel Hamza Dağ CHP'li Özgür Özel'i topa tuttu: Sen FIFA oynarken biz siyaset yapıyorduk! 2023 oyun konsolun benden bol bol oynarsın
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