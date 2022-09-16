CHP fırıldak gibi! e-Ticaret kanununda neden dönüş yaptılar?

Cumhuriyet Halk Partisinin ikiyüzlü siyaseti e-Ticaret kanunuyla ifşa oldu.
CHP TBMM'de kabul edilen e- Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kanunun iptal edilmesini isteyen CHP'nin 52 milletvekilinin, TBMM Genel Kurul'unda yapılan oylamada kabul oyu verdiği ortaya çıktı.
Tutarsızlık ortaya çıkınca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yeni bir manipülasyona imza attı.
Başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin sitesinden görülebileceğini bilmeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP'nin ikiyüzlü tutumuna tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı hedef alarak "Ey Hamza Dağ, sen, bu başvuruyu nereden öğrendin? Bu başvuru Anayasa Mahkemesinin bilgisayarlarında ve Cumhuriyet Halk Partisinin bilgisayarlarındadır" diyerek baltayı taşa vurdu.
SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ
Dağ, dün bu konuda yaptığı açıklamaların ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de açıklama yaptığını hatırlatarak, "CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel, suçluluk psikolojisiyle olsa gerek, apar topar bazı açıklamalar yaptı.
Bana da bir soru yöneltti, 'Ey Hamza Dağ, sen, bu başvuruyu nereden öğrendin? Bu başvuru Anayasa Mahkemesinin bilgisayarlarında ve Cumhuriyet Halk Partisinin bilgisayarlarındadır' dedi. Sayın Özel, Anayasa Mahkemesinin internet sitesine girerse internet sitesinde yapılan bu başvuruyu çok açık net bir şekilde görebilir." ifadesini kullandı.