CHP fırıldak gibi! e-Ticaret kanununda neden dönüş yaptılar?

CHP BU KONUDA GÜNAHKARDIR

Dağ, bunun tekelleşmeyi, kartelleşmeyi önleyen bir kanun olduğunu, CHP'nin kendisinin de ifade ettiğini aktararak, "Ama bunu Anayasa Mahkemesine götürmelerini biz çok manidar buluyoruz. Dün de ifade ettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda günahkardır ve Cumhuriyet Halk Partisi eğer bu sektörde bir sene sonra, iki sene sonra bir tekelleşme durumu söz konusu olursa, bunun bugün de müsebbibidir. Bu sorularımıza cevabı da Sayın Genel Başkan'dan, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bekliyoruz. değerlendirmesinde bulundu.

CHP MONOPOLCÜLÜĞÜN DAHA MI İYİ OLDUĞUNA KANAAT GETİRDİ?

CHP'nin önce 'evet' dediği daha sonra iptal için AYM'ye başvurmasıyla yaptığı dönüşün sebebi merak konusu oldu. Akıllara şu soru geldi; CHP monopolcülüğün daha mı iyi olduğuna kanaat getirdi?

Konuyu köşesine taşıyan sabah yazarı Dilek Güngör dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Güngör şunları söyledi;

MONOPOLCÜ CHP'LİLER...

Önceki gün ilginç bir şey oldu. E-ticaret Kanunu'nu ilk ben yazdığım için Meclis'teki tartışmaya kulak kesildim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP'nin evet oyu verdiği yasayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdığını söyledi.

'Nasıl yani...' demeye kalmadan, CHP'li Özgür Özel'in açıklamasına rastladım. Partisinin çelişkili ve tutarsız başvurusunu gizlercesine bir şeyler konuştu.

Düşünsenize, firesiz ve jet hızıyla çıkan bir kanundu.

Hatta o dönemde epey de şaşırmıştım.

Herhalde uzun zamandır ilk kez iktidar ve muhalefetin oy birliğiyle geçen ender kanunlardandı.

AK Parti'nin 199, CHP'nin 52, HDP'nin 10, İyi Parti'nin 13, MHP'nin 32 vekili el kaldırmış onaylamıştı.

Hatta iptal başvurusunda imzası olan CHP'li vekiller bırakın Meclis'te sadece 'noterlik' (!) yapmayı, bayağı da hararetle iktidarın teklifini savunuyorlardı. Misal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay...

Kanun görüşmeleri sırasında, "Namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere savaş açan milli bir kanunumuz olmuş" diyordu. İzmir vekili Tacettin Bayır, yasa teklifinin tekelleşmenin önlenmesi için gerekliliğini anlatıyordu. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçelebi, "Türkiye'de bu piyasa tekelleşmeye doğru gidiyor" açıklaması yapıyordu. Tam AYM'ye iptal başvurusu süresinin son gününde ne olduysa tekelleşme karşıtı CHP'li vekillere! AYM'nin yolunu tutmuşlar...

Herhalde alelacele olacak ki, muhalefet şerhinde yer alan herhangi bir hususu gerekçe göstermeden iptal başvurusu yapmışlar.

Vallahi merak ediyorum. Dün birkaçını aradım, ulaşamadım.

Bir ay içinde böyle 360 derece dönüş nasıl oldu? Monopolcülüğün daha mı iyi olduğuna kanaat getirdiniz? Hayırdır...