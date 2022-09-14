Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.09.2022 16:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2022 17:07
    ABONE OL

    İkiyüzlülük örneği: e-Ticaret kanunun iptali için AYM'ye başvuran CHP'nin TBMM'de kabul oyu kullandığı ortaya çıktı! İyi Parti bunun neresinde?

    Cumhuriyet Halk Partisinin ikiyüzlü siyasetine bir yenisi daha eklendi. Cumuriyet Halk Partisi, TBMM'de kabul edilen e- Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Kanunun iptal edilmesini isteyen CHP'nin 52 milletvekilinin, TBMM Genel Kurul'unda yapılan oylamada kabul oyu verdiği ortaya çıktı. Duruma tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, "Bu eylem, CHP'nin Türkiye siyasetindeki genel ahvalinin de bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı. Öte yandan Hamza Dağ CHP'nin ortağı İYİ Parti'ye de dikkat çekti. Dağ, "Yoksa yine CHP'lilerin tabiriyle 'Rant çeteleri' Kılıçdaroğlu'na mı ulaşmıştır? Bu itiraz başvurusunu Kılıçdaroğlu'nun kulağına kim fısıldamıştır? Millet İttifakı ortağı İYİ Parti bunun neresindedir?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP ikiyüzlülüğü!

    Cumhuriyet Halk Partisinin ikiyüzlü siyasetini özetleyen bir gelişme yaşandı.

    Cumuriyet Halk Partisi, TBMM'de kendilerinin de oyuyla kabul edilen e- Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ durumu "CHP'nin Türkiye siyasetindeki genel ahvalinin de bir yansıması" olarak yorumladı.

    Dağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alışveriş alışkanlıklarında bir değişim yaşandığına işaret etti.

    Bu değişimin geçen yıl Türkiye'de elektronik ticarete (e-Ticaret) yüzde 69'luk bir artış ile 400 milyar lira hacme ulaşmasına neden olduğunu aktaran Dağ, e-Ticaret'in bu yıl sonunda ise yüzde 40 artış göstereceği ve ticari hacminin 560 milyar liraya ulaşacağının öngörüldüğünü belirtti.

    KANUN TÜM PARTİLER TARAFINDAN DESTEKLENDİ
    e-Ticaret'te haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçerek pazara yeni aktörlerin girişini kolaylaştırmak, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesini sağlamak için ilk imza sahibi olduğu Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hazırladıklarını ve TBMM'ye sunduklarını anımsatan Dağ, teklifin komisyona geldiği günden itibaren tüm siyasi partilerin temsilcileri tarafından desteklendiğini anımsattı.

    CHP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
    CHP'li milletvekillerinin de teklifi desteklediğine işaret eden Dağ, "CHP milletvekilleri bu düzenlemeyi savunmuş, onay vermiş, 'namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere karşı savaş açan milli bir kanun' olarak nitelemiştir." dedi.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da kanun teklifini onayladığı ifadeleri içeren Meclis konuşmasını izleten Dağ, bazı CHP'li milletvekillerinin de sosyal medyada düzenlemenin olumlu olduğu ve geçmesi için var güçleriyle mücadele edeceklerine dair paylaşımlar yaptığına dikkati çekti.

    ENGİN ALTAY: NAMUSLU VE MİLLİ BİR KANUN
    Engin Altay kanuna illişkin destek konuşmasında "Namuslu, yerli kaliteli emperyalizme ve tekellere savaş açan milli bir kanundur. Helal olsun Ticaret bakanına" ifadelerini kullanmıştı.

    ÖNCE DESTEK VER SONRA İPTAL İSTE
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şunları kaydetti:

    "Genel Kurul'da yapılan müzakereler neticesinde oylamada 308 milletvekilinden 307'si 'kabul', biri ise 'çekimser' oy kullanmış düzenleme Genel Kurul'dan alkışlar eşliğinde oy birliğiyle geçmiştir. Genel Kurul'da grubu olan bütün siyasi partiler, düzenlemeyi desteklemiş, kanuna olan katkısından dolayı Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a da teşekkür etmişlerdir. CHP, bütün bu olumlu havadan, düzenlemenin yasalaşmasından sonra çark etmiş hem komisyonda hem de Genel Kurul'da desteklediği düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin bu hususta sergilediği tutum tam olarak bir çelişkiyi ve tutarsızlığı göstermektedir. Bu eylem, CHP'nin Türkiye siyasetindeki genel ahvalinin de bir yansımasıdır."

    "CHP ANAYASA MAHKEMESİNE 3 DİLEKÇE VERDİ"
    CHP'nin Anayasa Mahkemesine, kanunun bazı maddelerinin iptali için toplamda 3 dilekçe verdiğini kaydeden Dağ, ilk iki dilekçenin yasal sürenin bitimine 3 gün kala, üçüncü dilekçenin ise yasal sürenin son gününde Anayasa Mahkemesine verildiğini aktardı.

        Dağ, CHP'ye "Kanun teklifi görüşmeleri esnasında 'Rant çeteleri bu kanunu engelliyor' diyerek kanun teklifinin çıkması için çaba harcayan CHP'liler, aradan geçen süreçte ne oldu da anayasa mahkemesine iptal başvurusunda bulunmuşlardır? Yoksa CHP, kendi nitelendirmeleriyle 'rant çetelerine' boyun mu eğmiştir? Rant çeteleri ilk iki dilekçeyi beğenmemiş midir de üçüncü dilekçeyi verdirmiştir? Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine taşıma işinin arkasında bu şirketin lobi çalışmalarının etkisi olmuş mudur?" sorularını yöneltti.

        Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru talimatını CHP'li milletvekillerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini iddia eden Dağ, şu ifadeleri kullandı:

        "Kılıçdaroğlu kendi grubunu da karşısına alarak e-Ticaret'te tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanunun iptali için neden çaba harcamaktadır? Yoksa yine CHP'lilerin tabiriyle 'Rant çeteleri' Kılıçdaroğlu'na mı ulaşmıştır? Bu itiraz başvurusunu Kılıçdaroğlu'nun kulağına kim fısıldamıştır? Millet İttifakı ortağı İYİ Parti bunun neresindedir? Kanun görüşmeleri sırasında CHP grubunun 'yerli ve milli' bir kanun olarak nitelendirdiği bu düzenlemeyi, Kılıçdaroğlu neden AYM'ye götürme talimatı vermiş ve iptal ettirmeye çalışmaktadır? Kılıçdaroğlu, bu itiraz başvurusuyla Türkiye'de e-Ticaret'teki tekelleşmeyi daha da körüklemek mi istemektedir? Kanuna 'evet' diyen 52 CHP milletvekili aynı zamanda başvuru dilekçesine de imza atmıştır. Kılıçdaroğlu bu talimatla 52 milletvekilinin yasama iradelerine de ipotek koymuştur."

        KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
        Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Dağ, "Bu konuda kamuoyuna izahatta bulunmak zorundasınız." dedi.

        Bir basın mensubunun Anayasa Mahkemesine götürülen maddeyi sorması üzerine Dağ, "Anayasa Mahkemesine götürdüğü madde özel lisansla ilgili bölüm, o da e-Ticaret'in bel kemiği olan madde. Özellikle o madenin anayasa mahkemesine götürülmüş olması da bizim için manidar." diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Financial Times’ın Türkiye hazımsızlığı
        Haberler Güncel İkiyüzlülük örneği: e-Ticaret kanunun iptali için AYM'ye başvuran CHP'nin TBMM'de kabul oyu kullandığı ortaya çıktı! İyi Parti bunun neresinde?
            SON DAKİKA