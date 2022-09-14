İkiyüzlülük örneği: e-Ticaret kanunun iptali için AYM'ye başvuran CHP'nin TBMM'de kabul oyu kullandığı ortaya çıktı! İyi Parti bunun neresinde?

KANUN TÜM PARTİLER TARAFINDAN DESTEKLENDİ

e-Ticaret'te haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçerek pazara yeni aktörlerin girişini kolaylaştırmak, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesini sağlamak için ilk imza sahibi olduğu Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hazırladıklarını ve TBMM'ye sunduklarını anımsatan Dağ, teklifin komisyona geldiği günden itibaren tüm siyasi partilerin temsilcileri tarafından desteklendiğini anımsattı.

CHP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

CHP'li milletvekillerinin de teklifi desteklediğine işaret eden Dağ, "CHP milletvekilleri bu düzenlemeyi savunmuş, onay vermiş, 'namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere karşı savaş açan milli bir kanun' olarak nitelemiştir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da kanun teklifini onayladığı ifadeleri içeren Meclis konuşmasını izleten Dağ, bazı CHP'li milletvekillerinin de sosyal medyada düzenlemenin olumlu olduğu ve geçmesi için var güçleriyle mücadele edeceklerine dair paylaşımlar yaptığına dikkati çekti.

ENGİN ALTAY: NAMUSLU VE MİLLİ BİR KANUN

Engin Altay kanuna illişkin destek konuşmasında "Namuslu, yerli kaliteli emperyalizme ve tekellere savaş açan milli bir kanundur. Helal olsun Ticaret bakanına" ifadelerini kullanmıştı.