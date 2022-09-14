İkiyüzlülük örneği: e-Ticaret kanunun iptali için AYM'ye başvuran CHP'nin TBMM'de kabul oyu kullandığı ortaya çıktı! İyi Parti bunun neresinde?

Cumhuriyet Halk Partisinin ikiyüzlü siyasetini özetleyen bir gelişme yaşandı.
Cumuriyet Halk Partisi, TBMM'de kendilerinin de oyuyla kabul edilen e- Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ durumu "CHP'nin Türkiye siyasetindeki genel ahvalinin de bir yansıması" olarak yorumladı.
Dağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alışveriş alışkanlıklarında bir değişim yaşandığına işaret etti.
Bu değişimin geçen yıl Türkiye'de elektronik ticarete (e-Ticaret) yüzde 69'luk bir artış ile 400 milyar lira hacme ulaşmasına neden olduğunu aktaran Dağ, e-Ticaret'in bu yıl sonunda ise yüzde 40 artış göstereceği ve ticari hacminin 560 milyar liraya ulaşacağının öngörüldüğünü belirtti.
KANUN TÜM PARTİLER TARAFINDAN DESTEKLENDİ
e-Ticaret'te haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçerek pazara yeni aktörlerin girişini kolaylaştırmak, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesini sağlamak için ilk imza sahibi olduğu Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hazırladıklarını ve TBMM'ye sunduklarını anımsatan Dağ, teklifin komisyona geldiği günden itibaren tüm siyasi partilerin temsilcileri tarafından desteklendiğini anımsattı.
CHP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
CHP'li milletvekillerinin de teklifi desteklediğine işaret eden Dağ, "CHP milletvekilleri bu düzenlemeyi savunmuş, onay vermiş, 'namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere karşı savaş açan milli bir kanun' olarak nitelemiştir." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da kanun teklifini onayladığı ifadeleri içeren Meclis konuşmasını izleten Dağ, bazı CHP'li milletvekillerinin de sosyal medyada düzenlemenin olumlu olduğu ve geçmesi için var güçleriyle mücadele edeceklerine dair paylaşımlar yaptığına dikkati çekti.
ENGİN ALTAY: NAMUSLU VE MİLLİ BİR KANUN
Engin Altay kanuna illişkin destek konuşmasında "Namuslu, yerli kaliteli emperyalizme ve tekellere savaş açan milli bir kanundur. Helal olsun Ticaret bakanına" ifadelerini kullanmıştı.
ÖNCE DESTEK VER SONRA İPTAL İSTE
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şunları kaydetti:
"Genel Kurul'da yapılan müzakereler neticesinde oylamada 308 milletvekilinden 307'si 'kabul', biri ise 'çekimser' oy kullanmış düzenleme Genel Kurul'dan alkışlar eşliğinde oy birliğiyle geçmiştir. Genel Kurul'da grubu olan bütün siyasi partiler, düzenlemeyi desteklemiş, kanuna olan katkısından dolayı Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a da teşekkür etmişlerdir. CHP, bütün bu olumlu havadan, düzenlemenin yasalaşmasından sonra çark etmiş hem komisyonda hem de Genel Kurul'da desteklediği düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin bu hususta sergilediği tutum tam olarak bir çelişkiyi ve tutarsızlığı göstermektedir. Bu eylem, CHP'nin Türkiye siyasetindeki genel ahvalinin de bir yansımasıdır."
"CHP ANAYASA MAHKEMESİNE 3 DİLEKÇE VERDİ"
CHP'nin Anayasa Mahkemesine, kanunun bazı maddelerinin iptali için toplamda 3 dilekçe verdiğini kaydeden Dağ, ilk iki dilekçenin yasal sürenin bitimine 3 gün kala, üçüncü dilekçenin ise yasal sürenin son gününde Anayasa Mahkemesine verildiğini aktardı.