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    • Güncel
    • 16.09.2022 19:15
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    • 16.09.2022 19:21
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı

    Türkiye Aşkına Güçlü Kırklareli Buluşması'nda hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı" dedi.

    İlk 11’ler belli oldu!
    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
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