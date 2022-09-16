Türkiye Aşkına Güçlü Kırklareli Buluşması'nda hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı" dedi.
Detaylar geliyor...
- Güncel
- 16.09.2022 19:15
- -
- Son Güncelleme:
-
- 16.09.2022 19:21
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
Türkiye Aşkına Güçlü Kırklareli Buluşması'nda hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı" dedi.
Türkiye Aşkına Güçlü Kırklareli Buluşması'nda hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı" dedi.