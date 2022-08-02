CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da şov yapayım derken rezil oldu: Rakam vereyim dedi veremedi!

TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle grup toplantısı yerine her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekileri Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırarak sözde grup toplantısı için Erzurum'a gitti.
ELİNDEKİ KAĞIDI BİLE OKUYAMADI
Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıktan sonra Erzurum'da şov yapmaya kalkan Kılıçdaroğlu, grup toplantısında eline verilen kağıttaki notları bile doğru düzgün okuyamadı.
ŞOV YAPAYIM DERKEN REZİL OLDU
Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikasından işçi çıkardılar rakam vereyim." dedi ancak veremedi.
RAKAM VEREYİM DEDİ RAKAM VEREMEDİ