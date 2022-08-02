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    • 02.08.2022 15:20
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da şov yapayım derken rezil oldu: Rakam vereyim dedi veremedi!

    Son dakika haberi! TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıktan sonra Erzurum'da şov yapmaya kalkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rezil oldu. Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikasından işçi çıkardılar rakam vereyim." dedi ancak veremedi.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal rakam vereyim dedi veremedi!

    TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle grup toplantısı yerine her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekileri Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırarak sözde grup toplantısı için Erzurum'a gitti.

    ELİNDEKİ KAĞIDI BİLE OKUYAMADI
    Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıktan sonra Erzurum'da şov yapmaya kalkan Kılıçdaroğlu, grup toplantısında eline verilen kağıttaki notları bile doğru düzgün okuyamadı.

    ŞOV YAPAYIM DERKEN REZİL OLDU
    Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikasından işçi çıkardılar rakam vereyim." dedi ancak veremedi.

    RAKAM VEREYİM DEDİ RAKAM VEREMEDİ


        Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikanız vardı sizin özelleştirildi, önce söz verdiler dediler ki, "Hiçbir işçinin işine son verilmeyecek" sonra o işçilerin işlerine son verdiler bakın o rakamı da vereyim size.

        Yaklaşık, uzun, çok daha fazla kişi çalışırken işlerine son verdiler ve şu anda çok dar bir kadro şeker fabrikasında çalışıyor." dedi

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        Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da şov yapayım derken rezil oldu: Rakam vereyim dedi veremedi!
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