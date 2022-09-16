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    • 17.09.2022 09:42
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    Başkan Erdoğan BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları sonrası Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrinde. Erdoğan, New York bulunan Türkevi'ni ziyaret etti, kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet etti. 20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan ABD’ye gitti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel konuk olarak Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'taki programlarını tamamladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DE | VİDEO İZLE


    ERDOĞAN, NEW YORK BULUNAN TÜRKEVİ'Nİ ZİYARET ETTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi.

    Erdoğan, New York bulunan Türkevi'ni ziyaret etti, kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet etti.

    ÖZBEKİSTAN'DA YETKİLİLER UĞURLADI
    ABD'nin New York şehrine giden Erdoğan'ı Semerkant Uluslararası Havalimanı'ndan Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer uğurladı.

        Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD'ye hareket etmişti.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN SONRAKİ DURAĞI ABD
        Başkan Erdoğan New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak.

        ABD'DE ÜÇ BAŞLIK
        New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak olan Erdoğan'ın ABD programı 17-22 Eylül tarihlerini kapsayacak. 20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkıyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar kritik başlıklarda dünyaya mesajlar verecek. Erdoğan'ın, toplantı kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yapması bekleniyor. Erdoğan'ın toplantılar sırasında BM reformu önerisinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridoru, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Suriye konusunda mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın BM temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi de gündemde.

        EGE'DEKİ TACİZLER
        ABD temaslarında masadaki en önemli başlıklar ise F-16 meselesi, Washington'un Suriye'de terör örgütlerine verdiği destek, SDG ile yapılan ortak tatbikat ve Yunanistan'ın Ege'deki tacizleri olacak. Erdoğan görüşmelerde F-16 meselesinde Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasını, Suriye'de olmak üzere terör örgütlerine verilen desteğin sonlandırılmasını isteyecek.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de!
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