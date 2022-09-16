Başkan Erdoğan BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel konuk olarak Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'taki programlarını tamamladı.
BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DE | VİDEO İZLE
ERDOĞAN, NEW YORK BULUNAN TÜRKEVİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi.
Erdoğan, New York bulunan Türkevi'ni ziyaret etti, kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet etti.
ÖZBEKİSTAN'DA YETKİLİLER UĞURLADI
ABD'nin New York şehrine giden Erdoğan'ı Semerkant Uluslararası Havalimanı'ndan Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer uğurladı.