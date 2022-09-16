Başkan Erdoğan BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SONRAKİ DURAĞI ABD

Başkan Erdoğan New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak.

ABD'DE ÜÇ BAŞLIK

New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak olan Erdoğan'ın ABD programı 17-22 Eylül tarihlerini kapsayacak. 20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkıyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar kritik başlıklarda dünyaya mesajlar verecek. Erdoğan'ın, toplantı kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yapması bekleniyor. Erdoğan'ın toplantılar sırasında BM reformu önerisinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridoru, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Suriye konusunda mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın BM temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi de gündemde.