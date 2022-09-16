CHP eski milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

HALUK PEKŞEN KİMDİR?

11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğan Haluk Pekşen, avukat, öğretim üyesiydi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Pekşen, çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı.

Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu.

Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı.