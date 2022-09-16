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    • 16.09.2022 15:55
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    • 16.09.2022 15:55
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    CHP eski milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

    Ağustos ayının başında zatürre teşhisi konan eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 3 hafta önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Pekşen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    CHP eski milletvekili hayatını kaybetti

    3 hafta önce yoğun bakıma kaldırılan CHP 25 ve 26'ncı dönem Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ
    CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Pekşen'in vefat haberini duyurdu.

    Torun şunları söyledi:
    25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

    Ağustos ayının başında zatürre teşhisi konan Pekşen, Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    KILIÇDAROĞLU TAZİYE YAYINLADI
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından "25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen'e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.

    HALUK PEKŞEN KİMDİR?
    11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğan Haluk Pekşen, avukat, öğretim üyesiydi.

    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Pekşen, çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı.

    Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu.

    Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı.

        İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.

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