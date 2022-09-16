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    • 16.09.2022 22:02
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    • 16.09.2022 22:02
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    Putin'in Başkan Erdoğan heyecanı: Ayakta bekledi

    Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in'in Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamındaki görüşme öncesi Başkan Erdoğan'ı beklediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Putin’in Başkan Erdoğan heyecanı

    Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

    PUTİN'İN BAŞKAN ERDOĞAN HEYECANI | VİDEO İZLE



    Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.


    PUTİN'İN HEYECANI KAMERALARA YANSIDI
    Kritik görüşme öncesi Putin'in Başkan Erdoğan'ı beklediği anlardaki heyecanı sosyal medyada gündem oldu. Putin'in heyecanı kameralara yansıdı.

    Görüşmede, özellikle tahıl koridoru ile taşınan ürünlerin imkanları sınırlı ülkelere ulaştırılması konusunun da ele alındığı ifade ediliyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ
        Özbekistan'daki ikili görüşmelerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile başlayan Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif, Çin Devlet Başkanı Cinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, Hindistan Başbakanı Modi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

        Liderlerle yapılan ikili görüşmelerde bölgesel konular ve iki ülkenin ilişkileri değerlendirildi. Tüm görüşmeler, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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