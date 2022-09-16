Putin'in Başkan Erdoğan heyecanı: Ayakta bekledi

Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
PUTİN'İN BAŞKAN ERDOĞAN HEYECANI | VİDEO İZLE
Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.
PUTİN'İN HEYECANI KAMERALARA YANSIDI
Kritik görüşme öncesi Putin'in Başkan Erdoğan'ı beklediği anlardaki heyecanı sosyal medyada gündem oldu. Putin'in heyecanı kameralara yansıdı.
Görüşmede, özellikle tahıl koridoru ile taşınan ürünlerin imkanları sınırlı ülkelere ulaştırılması konusunun da ele alındığı ifade ediliyor.