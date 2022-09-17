Başkan Erdoğan BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları sonrası Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrinde. Erdoğan, New York bulunan Türkevi'ni ziyaret etti, kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet etti. 20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek.