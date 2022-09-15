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    • 15.09.2022 11:36
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    • 15.09.2022 11:58
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    Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan CHP'li Sevda Erdan Kılıç'ın 'BAYKAR' yalanına tepki!

    Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin savunma alanındaki göz bebeği olan İHA ve SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı hedef almaya devam ediyor. TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP'li Sevda Erdan Kılıç, ASELSAN üzerinden BAYKAR'ı hedef aldı. Sevda Erdan Kılıç'a yanıt Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan geldi. Selçuk Bayraktar, PKK-YPG sıkışınca saldırnın siyasetten geldiğine dikkat çekerek, "Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    PKK sıkışınca saldırı siyasetten geliyor

    Cumhuriyet Halk Partisi yine İHA ve SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı hedef aldı.

    Terör örgütü ile mücadelede Türkiye'ye büyük güç katan, Suriye'den Libya'ya Azerbaycan'dan Ukrayna'ya kadar birçok bölgede dengeleri değiştiren Bayraktar İHA ve SİHA'lar CHP'li isimler tarafından her fırsatta hedef alınıyor.

    TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP'li Sevda Erdan Kılıç CHP'nin yayın organı Cumhuriyet'e verdiği röportajda BAYKAR'a saldırdı.

    Kılıç, Türkiye'nin savunmasına güç katan bir diğer kuruluş ASELSAN üzerinden BAYKAR'ı hedefe koydu. ASELSAN'da işten çıkarmalar yaşandığını iddia eden Sevda Erdan Kılıç, "Acaba bu nitelikli personel gönderilerek yandaşlara, AKP'li eş, dost ve akrabalara yer mi açılmak istenmektedir? Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor?" şeklinde manipülasyon ve algı dolu ifadeler kullandı.

    HALUK BAYRAKTAR VE SELÇUK BAYRAKTAR'DAN YANIT GELDİ
    CHP'li Sevda Erdan Kılıç'ın iddialarına Baykar CEO'su Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yanıt verdi.

        "İFTİRA VE ALGI OYUNLARIYLA YOLUNA TAKOZ KOYMA ÇABASI"
        Haluk Bayraktar, "Öz kaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna TAKOZ koysun. Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak!" ifadelerini kullandı.

        "SON NEFESİMİZE KADAR BU ZİHNİYETLE MÜCADELE EDECEĞİZ!"
        Selçuk Baytaktar da yaptığı paylaşımda PKK-YPG sıkışınca saldırnın siyasetten geldiğine dikkat çekerek, "Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

        Bayraktar şunları söyledi;

        "Tüm dünya övgüyle bahsederken, SİHA'larımızı kullanan ülkeler kahraman derken, içeride birileri sadece iftira peşinde. pkk/ypg sıkışınca saldırı siyasetten geliyor. İstediğiniz kadar yolumuza TAKOZ hatta MAYIN döşeyin. Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz!"
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