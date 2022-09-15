Cumhuriyet Halk Partisi yine İHA ve SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı hedef aldı.
Terör örgütü ile mücadelede Türkiye'ye büyük güç katan, Suriye'den Libya'ya Azerbaycan'dan Ukrayna'ya kadar birçok bölgede dengeleri değiştiren Bayraktar İHA ve SİHA'lar CHP'li isimler tarafından her fırsatta hedef alınıyor.
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP'li Sevda Erdan Kılıç CHP'nin yayın organı Cumhuriyet'e verdiği röportajda BAYKAR'a saldırdı.
Kılıç, Türkiye'nin savunmasına güç katan bir diğer kuruluş ASELSAN üzerinden BAYKAR'ı hedefe koydu. ASELSAN'da işten çıkarmalar yaşandığını iddia eden Sevda Erdan Kılıç, "Acaba bu nitelikli personel gönderilerek yandaşlara, AKP'li eş, dost ve akrabalara yer mi açılmak istenmektedir? Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor?" şeklinde manipülasyon ve algı dolu ifadeler kullandı.
HALUK BAYRAKTAR VE SELÇUK BAYRAKTAR'DAN YANIT GELDİ
CHP'li Sevda Erdan Kılıç'ın iddialarına Baykar CEO'su Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yanıt verdi.