"SON NEFESİMİZE KADAR BU ZİHNİYETLE MÜCADELE EDECEĞİZ!"

Selçuk Baytaktar da yaptığı paylaşımda PKK-YPG sıkışınca saldırnın siyasetten geldiğine dikkat çekerek, "Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Bayraktar şunları söyledi;

"Tüm dünya övgüyle bahsederken, SİHA'larımızı kullanan ülkeler kahraman derken, içeride birileri sadece iftira peşinde. pkk/ypg sıkışınca saldırı siyasetten geliyor. İstediğiniz kadar yolumuza TAKOZ hatta MAYIN döşeyin. Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz!"