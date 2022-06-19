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Haberler Güncel SON DAKİKA: Mavi Vatan'ın gücüne güç katacak! Sürü İDA projesinde yeni bir aşamaya geçildi: Saha denemeleri yapıldı

SON DAKİKA: Mavi Vatan'ın gücüne güç katacak! Sürü İDA projesinde yeni bir aşamaya geçildi: Saha denemeleri yapıldı

Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi meyvelerini vermeye devam ediyor. Havada ve karada insansız araçlardan sonra denizde de üst üste insansız araçlar faaliyete başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesine hızla devam ettiklerini belirterek, "İki farklı boy ve kabiliyette İDA ile sahada denemesini başarılı şekilde gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

19.06.2022 15:58 - Son Güncelleme: 19.06.2022 16:00
SON DAKİKA: Mavi Vatan’ın gücüne güç katacak! Sürü İDA projesinde yeni bir aşamaya geçildi: Saha denemeleri yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı Sürü İDA projesinde yeni bir aşamaya geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Mavi Vatan’ın gücüne güç katacak! Sürü İDA projesinde yeni bir aşamaya geçildi: Saha denemeleri yapıldı

SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN ile alt yüklenicisi KOBİ'lerce yürütülen İDA projesinde de çalışmalar sürüyor. ALBATROS-S Sürü İDA'dan sonra "ailenin yeni ve daha büyük üyesi" MİR İDA ASELSAN-Sefine Tersanesi iş birliğinde geliştirildi. İki İDA ilk kez birlikte görev yaptı.

SON DAKİKA: Mavi Vatan’ın gücüne güç katacak! Sürü İDA projesinde yeni bir aşamaya geçildi: Saha denemeleri yapıldı

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Demir, projeyle insansız deniz araçlarının sürü halinde farklı formasyonlar ve görevlerle kullanılmasını hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda Sürü İDA'lara yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

SON DAKİKA: Mavi Vatan’ın gücüne güç katacak! Sürü İDA projesinde yeni bir aşamaya geçildi: Saha denemeleri yapıldı

İnsansız deniz araçlarını birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Demir, şu bilgileri verdi:

SON DAKİKA: Mavi Vatan’ın gücüne güç katacak! Sürü İDA projesinde yeni bir aşamaya geçildi: Saha denemeleri yapıldı

"Tıpkı İnsansız Hava Araçlarında (İHA) yaptığımız gibi, İDA'ların da sürü halinde hareket ettiği projemize de tüm hızımızla devam ediyoruz.

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