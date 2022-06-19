SON DAKİKA: Mavi Vatan’ın gücüne güç katacak! Sürü İDA projesinde yeni bir aşamaya geçildi: Saha denemeleri yapıldı

SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN ile alt yüklenicisi KOBİ'lerce yürütülen İDA projesinde de çalışmalar sürüyor. ALBATROS-S Sürü İDA'dan sonra "ailenin yeni ve daha büyük üyesi" MİR İDA ASELSAN-Sefine Tersanesi iş birliğinde geliştirildi. İki İDA ilk kez birlikte görev yaptı.