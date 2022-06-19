SON DAKİKA: Mavi Vatan'ın gücüne güç katacak! Sürü İDA projesinde yeni bir aşamaya geçildi: Saha denemeleri yapıldı
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi meyvelerini vermeye devam ediyor. Havada ve karada insansız araçlardan sonra denizde de üst üste insansız araçlar faaliyete başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesine hızla devam ettiklerini belirterek, "İki farklı boy ve kabiliyette İDA ile sahada denemesini başarılı şekilde gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
19.06.2022 15:58 - Son Güncelleme: 19.06.2022 16:00
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Demir, projeyle insansız deniz araçlarının sürü halinde farklı formasyonlar ve görevlerle kullanılmasını hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda Sürü İDA'lara yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiklerini bildirdi.