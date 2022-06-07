SON DAKİKA: Yerli ve milli teknoloji hamlesinde son adım! Mavi Vatan savunmasına yeni nefer katıldı: Bir SİDA daha denize indi

SANCAR SİDA

Keşif ve gözetleme, su üstü harbi, mayına karşı tedbir görevlerinin insansız olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilen Sancar SİDA, insan hayatı için riskli görevlerde insansız kullanım konsepti ile bu riski minimize edecek, üzerindeki faydalı yüklerle bir çok görevin daha maliyet etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak.