Mavi Vatan Tatbikatı’nda yerli ve milli savunma sanayi rüzgarı!





O yolculuk sırasında geminin içinde kısa bir tur atınca başım dönüyor. Labirent gibi bir gemi ve alt katlar da bir hayli kalabalık.

Yaklaşık 30 deniz mili açıldıktan sonra tatbikat alanına geliyoruz. İlk hareketi SAS ve SAT komandoları başlatıyor. Çıplak gözle görüldüğü gibi İHA'lar aracılığıyla görüntü önümüzdeki ekranlara da yansıyor. Bugünlerde gündem olan denizdeki bir mayını yok etmek için helikopterden denize atlayan komandolar operasyonu başlatıyor.

En dikkat çekici ve sonucunu heyecanla beklediğimiz şey ise uzakta duran hedef geminin 18 bin feet yükseklikteki bir SİHA tarafından vurulmasıydı. Gemi TAI'nin ürettiği lazer güdümlü akıllı mühimmatla vuruldu. Benzer birkaç operasyon daha izledik. Bu arada zaman zaman gemide görevli komutanlarla da sohbet edip silah ve gemiler hakkında bilgi aldım.



Şunu özellikle söylemem gerekiyor: Konuştuğumuz her komutan, yerli ve milli savunma sanayiinin gelişmesiyle güçlerine güç katıldığını heyecan ve özgüvenle anlatıyor. Türkiye'nin son 10-15 yılda nereden nereye geldiğini anlamak için arada bir işin dününü ve bugününü bilen komutanlarla konuşmakta fayda var.

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