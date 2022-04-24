Mavi Vatan Tatbikatı’nda yerli ve milli savunma sanayi rüzgarı!

Üç denizde Mavi Vatan tatbikatına canlı yayınla katılarak tatbikatın başarıyla tamamlandığını açıklayan Başkan Erdoğan, "İnşa ettiğimiz gemilerimizle, denizaltıları ile silah sistemleriyle bölgesinin en güçlü ordusu oluncaya kadar çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.
NASIL BAŞLADI?
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü (SGG) başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nde tatbikatı takip ediyor. Operasyon kapsamında bölgeye helikopterle intikal eden SAS timi, suya atlayıp, mayına doğru yüzerek, mayına patlayıcı ve fünye monte etti. Mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından SAS timi, denizden toplandı.
Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de 11 Nisan'da eş zamanlı başlatılan 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Marmaris'te başladı. Yerli ve milli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta ilk defa insansız hava aracı (İHA) 'Aksungur' ile Mam-L atışı yapıldı.