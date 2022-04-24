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    • 24.04.2022 09:33
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    Mavi Vatan Tatbikatı'nda yerli ve milli savunma sanayi rüzgarı!

    Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de 11 Nisan'da eş zamanlı başlatılan 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Marmaris'te başladı. Yerli ve milli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta ilk defa insansız hava aracı (İHA) 'Aksungur' ile Mam-L atışı yapıldı. Nefes kesen tatbikat başarılı bir şekilde tamamlanırken yerli ve milli savunma sanayii silahlarının kullanılması dikkat çekti. Sabah yazarı Mahmut Övür tatbikatla ilgili, Türkiye'nin 15 yıl içinde nereden nereye geldiğinin altını çizdi. İşte o yazı...

    Mavi Vatan Tatbikatı’nda yerli ve milli savunma sanayi rüzgarı!

    Üç denizde Mavi Vatan tatbikatına canlı yayınla katılarak tatbikatın başarıyla tamamlandığını açıklayan Başkan Erdoğan, "İnşa ettiğimiz gemilerimizle, denizaltıları ile silah sistemleriyle bölgesinin en güçlü ordusu oluncaya kadar çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

    NASIL BAŞLADI?

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü (SGG) başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nde tatbikatı takip ediyor. Operasyon kapsamında bölgeye helikopterle intikal eden SAS timi, suya atlayıp, mayına doğru yüzerek, mayına patlayıcı ve fünye monte etti. Mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından SAS timi, denizden toplandı.

    Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de 11 Nisan'da eş zamanlı başlatılan 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Marmaris'te başladı. Yerli ve milli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta ilk defa insansız hava aracı (İHA) 'Aksungur' ile Mam-L atışı yapıldı.

        Tatbikat, Sualtı Taarruz (SAT) timlerinin Yılancık Adası'ndaki hedefleri tahrip etmesiyle devam etti. Bir tim helikopterden suya atlarken, başka tim su altı intikal aracıyla bölgeye geldi. Bu timlere, helikopterden paraşütlerle adaya inen tim eşlik etti. Timler, ada üzerindeki 2 hedefe hücum gerçekleştirerek, hedefleri SAT botlarıyla tahrip etti. Daha sonra adaya Türk bayrağı çekildi.

        Ardından SAT timleri, TCG Gediz fırkateyninde helikopterle 'fast rope' tekniğiyle iniş yaparak, gemiyi senaryo gereği ele geçirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Tuzla sınıfı karakol gemileri tarafından denizaltılara karşı kullanılan DSH roketi ateşlendi ardından helikopter suya sonar daldırarak denizaltının yerini tespit etti. Tatbikat senaryosu gereği denizaltı satıha çıktı.

        Nefes kesen tatbikatla ilgili Sabah yazarı Mahmut Övür bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı..

        Önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetiyle Doğu Akdeniz'de yapılan Mavi Vatan Tatbikatı için Ankara Etimesgut'tan Aksaz Deniz Üssü'ne doğru yola çıkıyoruz. Önce Dalaman Havaalanı'na, sonra da helikopterle Aksaz Üssü'ne iniyoruz.



        Tatbikata, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal da katılıyor. Doğal olarak gözler Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever'i arıyor. Orgeneral Arsever'in, Pençe-Kilit Operasyonu nedeniyle katılamadığını öğreniyoruz.



            Bir gazeteci olarak ordunun en tepe isimleriyle ilk kez bir deniz tatbikatına katılıyorum.

            Heyecan ve merakla bizi tatbikat alanına götürecek "TCG Kemalreis" fırkateynine biniyoruz. Türk-Alman ortak yapımı devasa bir savaş gemisi bu. Aksaz Deniz Üssü'nden Marmaris'in doğusuna doğru yola çıkıyoruz.



            O yolculuk sırasında geminin içinde kısa bir tur atınca başım dönüyor. Labirent gibi bir gemi ve alt katlar da bir hayli kalabalık.
            Yaklaşık 30 deniz mili açıldıktan sonra tatbikat alanına geliyoruz. İlk hareketi SAS ve SAT komandoları başlatıyor. Çıplak gözle görüldüğü gibi İHA'lar aracılığıyla görüntü önümüzdeki ekranlara da yansıyor. Bugünlerde gündem olan denizdeki bir mayını yok etmek için helikopterden denize atlayan komandolar operasyonu başlatıyor.

            En dikkat çekici ve sonucunu heyecanla beklediğimiz şey ise uzakta duran hedef geminin 18 bin feet yükseklikteki bir SİHA tarafından vurulmasıydı. Gemi TAI'nin ürettiği lazer güdümlü akıllı mühimmatla vuruldu. Benzer birkaç operasyon daha izledik. Bu arada zaman zaman gemide görevli komutanlarla da sohbet edip silah ve gemiler hakkında bilgi aldım.

            Şunu özellikle söylemem gerekiyor: Konuştuğumuz her komutan, yerli ve milli savunma sanayiinin gelişmesiyle güçlerine güç katıldığını heyecan ve özgüvenle anlatıyor. Türkiye'nin son 10-15 yılda nereden nereye geldiğini anlamak için arada bir işin dününü ve bugününü bilen komutanlarla konuşmakta fayda var.

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            Haberler Güncel Mavi Vatan Tatbikatı'nda yerli ve milli savunma sanayi rüzgarı!
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