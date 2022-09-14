Sokağa çıkacak yüzleri yok, her yerde tepkiyle karşılanıyorlar! Vatandaştan CHP'li Burjuva Faik'e: Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın





"İKTİDAR DEĞİŞMEDEN ÖNCE AYNADA KENDİNİZE BAKIN"

Öztrak'ın "Önce iktidarın değişmesi lazım." karşılığını vermesi üzerine Akman, "İktidar değişmeden önce bir kendimize bakacağız aynaya, ondan sonra iktidar zaten kendiliğinden gelir. Vatandaş sizi çok rahatlıkla takip eder. Evelallah o feraset var bizim milletimizde." diye konuştu.

Akman'ın, "Bu '9 sefer işi' yakışmıyor. Kemal beyi tanımam etmem ama bir iktidara iyi bir muhalefet lazım." şeklindeki sözlerine Öztrak "İyi bir muhalefet geliyor. Kemal bey o muhalefeti iyi yapıyor, benim düşüncem öyle." karşılığını verdi.

VATANDAŞTAN CHP'YE: TOPLUMUN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMAYIN

Bu sırada iş yerinde bulunan bir vatandaş da "Sayın vekilim, vatandaşın sinir uçlarıyla oynamadan yaparsak bunu eminim çok iyi yol alacaksınız. Biz Türk milletiyiz, ferasetle her şeyin önüne geçmiştir. Halk size gereken değeri verecektir, yeter ki sinir uçlarımızla oynamayın." ifadelerini kullandı.