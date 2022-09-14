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    • 14.09.2022 20:20
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    Sokağa çıkacak yüzleri yok, her yerde tepkiyle karşılanıyorlar! Vatandaştan CHP'li Burjuva Faik'e: Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın

    Seçimlere giderayak CHP'nin algı ve manipülasyona dayalı yürüttüğü siyasetin vatandaş nezdinde hiçbir karşılığı olmadığı bir kez daha kanıtlandı. 'Burjuva' lakaplı CHP'li Faik Öztrak, Kocaeli'de "İktidar değişmeden önce aynada kendinize bakın" tepkilerine maruz kaldı. Bir vatandaş Öztrak'a "Toplumunu sinir uçlarıyla oynamayın" uyarısında bulundu. Sokağa çıkacak yüzleri olmayan CHP'liler geride bıraktığımız günlerde vatandaşın feraset duvarına toslamış, gittikleri her yerde tepki ve terleten sorularla karşı karşıya kalmıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’nin sokağa çıkacak yüzü yok!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala türlü manipülasyonlar, algı oyunları ve propagandalarla toplumun sinir uçlarıyla oynayan CHP her seferinde vatandaşın feraset duvarına tosluyor.

    Bunun son örneği Kocaeli'nde kayıtlara geçti.

    Kocaeli'nde bir dizi ziyaret gerçekleştiren CHP Ekonomi Masası heyeti, Gölcük'e de uğradı.

    Heyet başında olan 'Burjuva' lakaplı CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve bir kuyumca esnafı arasında geçen diyalog tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Kuyumcu İsmail Akman, Öztrak'a, 20 yıllık muhalefete rağmen CHP'nin hala güçlenerek çıkmadığını söyledi.



    "İKTİDAR DEĞİŞMEDEN ÖNCE AYNADA KENDİNİZE BAKIN"
    Öztrak'ın "Önce iktidarın değişmesi lazım." karşılığını vermesi üzerine Akman, "İktidar değişmeden önce bir kendimize bakacağız aynaya, ondan sonra iktidar zaten kendiliğinden gelir. Vatandaş sizi çok rahatlıkla takip eder. Evelallah o feraset var bizim milletimizde." diye konuştu.

    Akman'ın, "Bu '9 sefer işi' yakışmıyor. Kemal beyi tanımam etmem ama bir iktidara iyi bir muhalefet lazım." şeklindeki sözlerine Öztrak "İyi bir muhalefet geliyor. Kemal bey o muhalefeti iyi yapıyor, benim düşüncem öyle." karşılığını verdi.

    VATANDAŞTAN CHP'YE: TOPLUMUN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMAYIN
    Bu sırada iş yerinde bulunan bir vatandaş da "Sayın vekilim, vatandaşın sinir uçlarıyla oynamadan yaparsak bunu eminim çok iyi yol alacaksınız. Biz Türk milletiyiz, ferasetle her şeyin önüne geçmiştir. Halk size gereken değeri verecektir, yeter ki sinir uçlarımızla oynamayın." ifadelerini kullandı.

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz aylarda Elazığ'a gitmiş, burada da büyük tepkiyle karşılanmıştı.

    'ALLAH'A ŞÜKÜR PARAMI BİLE ARTIYORUM'
    Emekli olduğunu söyleyen bir kadın Faik Öztrak ve yanındakilere, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın?" ifadeleriyle tepki göstermişti.



        "TÜRKİYEMİZİ YABANCILARA SATMAYIN"
        Söz konusu vatandaş, "Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" demişti.

        TANAL'A HDP TEPKİSİ
        Erzurum'da AK Partili bir vatandaşın feraset duvarına toslayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Tuzla'da da CHP'li olduğunu söyleyen yaşlı bir adamın sert sözleriyle karşı karşıya kalmıştı.

        CHP - HDP ilişkisini eleştiren vatandaş, "Bu işbirliği yakışıyor mu? Elli bin kişimizi şehit ettiler" ifadelerini kullandı. Tanal, bu tepki karşısında kaçamak cevaplar vererek 'yanlış düşünüyorsun' şeklinde konuşmuştu.




        KILIÇDAROĞLU'NA TOKAT GİBİ SORULAR
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erzurum'da tepkilerden nasibini almış, vatandaşın terleten sorusuyla karşı karşıya kalmıştı.

        Bir vatandaşın, "CHP'nin PKK'ya yandaş çıktığını ve 6'lı masada HDP'nin de olduğunu" iddia etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin" yanıtını vermişti.

        Aynı kişinin, "Peki onlarla niye ittifak kuruyorsun, direkt çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyorsun." sözü üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu (Cumhurbaşkanı adayı kararı) 6 kişi vereceğiz, tek başımıza değil. Sen bu tür yanlış propagandalara inanma. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Biri vatan, biri bayrak." ifadelerini kullanmıştı.
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        CHP ikiyüzlülüğü!
        Haberler Güncel Sokağa çıkacak yüzleri yok, her yerde tepkiyle karşılanıyorlar! Vatandaştan CHP'li Burjuva Faik'e: Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın
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