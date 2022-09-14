CHP'li Ali Öztunç ve CHP medyasının 'peribacaları yıkılıyor' iddiası yalan çıktı

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin yalan rüzgarı devam ediyor.
CHP ve medyası Türkiye'nin önemli turistik alanlarından Kapadokya'daki peri bacalarının iş makineleriyle yıkıldığı iddia etti.
CHP'Lİ ALİ ÖZTUNÇ YAYDI CHP MEDYASI KÖPÜRTTÜ: PERİBACALARI YIKILIYOR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un ortaya attığı iddiayı Sözcü, Birgün, Diken ve Cumhuriyet gibi CHP'nin yayın organları köpürtttü.
İDDİA YALAN ÇIKTI: İKİ KAÇAK TUVALET YIKILDI
CHP'nin iddiası yalan çıktı. Yıkılan bölgenin peribacaları statüsünde olmayan iki kaçak tuvalet olduğu öğrenildi.
Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Nevşehir'in Ortahisar ve Göreme beldesi arasına yapılan yol çalışmasında peribacalarının iş makinesi ile yıkıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.