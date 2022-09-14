Başkan Erdoğan'dan CHP'li Tunç Soyer'e 'Osmanlı' tokadı: Sen bu hadde ne zaman ulaştın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ni hedef alan skandal sözlerine sert tepki gösterdi.
GAFLET VE HIYANET İÇİNDEYDİLER
9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için akşam saatlerinde Tarkan'ın konserinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu skandal ifadeleri kullandı:
"100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar."
Yunan'ı eleştirmeden Osmanlı'ya kin kusan Soyer'e büyük tepki yağdı.
'NUTUK' KILIFIYLA SIYRILMAYA ÇALIŞTI
Soyer daha Nutuk'tan ilham aldığını söyleyerek meseleden sıyrılmaya çalışmış ancak Sultan Vahdettin'i hedef alarak Osmanlı'ya kin kusmaya devam etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: HADSİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya ettiği hakaret ve 'hıyanet' suçlamasına sert tepki gösterdi.