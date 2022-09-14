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    • 14.09.2022 18:34
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    • 14.09.2022 18:53
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    Başkan Erdoğan'dan CHP'li Tunç Soyer'e 'Osmanlı' tokadı: Sen bu hadde ne zaman ulaştın

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya ettiği hakaret ve 'hıyanet' suçlamasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Haddini bilmez, ahlaksız İzmir'i sen sel afetlerinden, pislikten lağım sularından kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var, dikili taşın ne? Sen Osmanlı'ya laf edebilecek hadde ne zaman ulaştın hadsiz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Soyer’e Osmanlı tokadı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ni hedef alan skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

    Başkan Erdoğan'dan CHP'li Tunç Soyer'e ayar

    GAFLET VE HIYANET İÇİNDEYDİLER
    9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için akşam saatlerinde Tarkan'ın konserinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu skandal ifadeleri kullandı:

    "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar."

    CHP'li Tunç Soyer Osmanlı'yı hedef aldı işgalci Yunan'ın adını dahi kullanmadı

    Yunan'ı eleştirmeden Osmanlı'ya kin kusan Soyer'e büyük tepki yağdı.

    'NUTUK' KILIFIYLA SIYRILMAYA ÇALIŞTI
    Soyer daha Nutuk'tan ilham aldığını söyleyerek meseleden sıyrılmaya çalışmış ancak Sultan Vahdettin'i hedef alarak Osmanlı'ya kin kusmaya devam etmişti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: HADSİZ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya ettiği hakaret ve 'hıyanet' suçlamasına sert tepki gösterdi.

        Erdoğan şunları söyledi:
        İşte İzmir'de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez! Be ahlaksız! Ya sen İzmir'i sel afetlerinden kurtaramıyorsun, pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun, körfezi o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz! Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı!

        Ama bu millet, bu gençlik inanıyorum ki, ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecektir. Kendi evlatlarını Paris'e, Brüksel'e gönderip en iyi öğretim kurumlarında okutup, güç ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu'nun Trakya'nın çocuklarını yokluğa, fakirlere hatta göz göre göre ölüme terk ettiler. Biz bu oyunu bozduk. Şu anda 81 ilimizin tamamında üniversitelerimiz var mı?

        SOYER'İN BABASI 12 EYLÜL SAVCISI NURETTİN SOYER
        CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer 12 Eylül askeri darbe döneminde imza attığı skandallarla biliniyor. Askeri savcı Albay Nurettin Soyer, Alparslan Türkeş ve çok sayıda ülkücünün idamını istemişti.

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        Soyer’e Osmanlı tokadı
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan CHP'li Tunç Soyer'e 'Osmanlı' tokadı: Sen bu hadde ne zaman ulaştın
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