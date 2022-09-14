Başkan Erdoğan'dan CHP'li Tunç Soyer'e 'Osmanlı' tokadı: Sen bu hadde ne zaman ulaştın

Ama bu millet, bu gençlik inanıyorum ki, ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecektir. Kendi evlatlarını Paris'e, Brüksel'e gönderip en iyi öğretim kurumlarında okutup, güç ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu'nun Trakya'nın çocuklarını yokluğa, fakirlere hatta göz göre göre ölüme terk ettiler. Biz bu oyunu bozduk. Şu anda 81 ilimizin tamamında üniversitelerimiz var mı?

SOYER'İN BABASI 12 EYLÜL SAVCISI NURETTİN SOYER

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer 12 Eylül askeri darbe döneminde imza attığı skandallarla biliniyor. Askeri savcı Albay Nurettin Soyer, Alparslan Türkeş ve çok sayıda ülkücünün idamını istemişti.