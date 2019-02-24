MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Tunç Soyer ile aynı karede poz veren Mansur Yavaş'a sert tepki gösterdi. Yaşar Yıldırım, "Ülküdaşımın katilinin oğlu ile fotoğraf çektirmesi kanıma dokundu." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Tunç Soyer'in darbe dönemi savcısı Nurettin Soyer'in de ölürken Alparslan Türkeş'i asamadığı için gözlerinin açık gittiği söyledi. Yıldırım özellikle millet ittifakının (CHP-İP-HDP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in darbe savcısı babası Nurettin Soyer'e ateş püskürdü.

"TÜRKEŞ'İ ASAMADI DİYE GÖZLERİ AÇIK GİTTİ"

"Nurettin Soyer ölürken gözleri açık gitmiştir Alpaslan Türkeş'in asamadı diye..." diyen Yıldırım, "Zalimdi, son 50 yılın en büyük işkencecisiydi. Balyoz savcıları gibi o da delil ürettirmiştir. Babadan oğula suç geçmez. Doğru. Nurettin Soyer'in işkence yaptırdığı kişilerin çocukları asker, polis olamıyor. O babaların suçları çocuklarına geçiyor ama Nurettin Soyer'in suçu, oğluna geçmiyor.

"KILIÇDAROĞLU DARBE HUKUKUNU SAVUNUYOR"

Kılıçdaroğlu, Nurettin Soyer için 'Büyük hukuçu' diyor. Bu ne demektir? Bu darbe hukunu savunmaktır. Nurettin Soyer ülkücülere eski TCK maddesi 146/1'den ceza istedi. Ne anlama geliyor bu madde? Anayasal düzeni silah yoluyla değiştirmek. Nurettin Soyer bizi vatana ihanetten yargıladı. Eğer bu büyük hukukçuluksa biz de Alparslan Türkeş de vatan hainidir" ifadesini kullandı.