Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.02.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 19:56

Genel Başkan Yardımcısı 'dan 'a çıkışı: Kanıma dokunuyor!

Genel Başkan Yardımcısı , İyi Parti ve perde arkasındaki gizli ortakları 'ye ateş püskürdü.  " ölürken gözleri açık gitmiştir 'in asamadı diye..." diyen Yıldırım, "Zalimdi, son 50 yılın en büyük işkencecisiydi. Balyoz savcıları gibi o da delil ürettirmiştir. Babadan oğula suç geçmez. Doğru. Nurettin Soyer'in işkence yaptırdığı kişilerin çocukları asker, polis olamıyor. O babaların suçları çocuklarına geçiyor ama Nurettin Soyer'in suçu, oğluna geçmiyor." ifadesini kullandı.

MHP'li isimden Mansur Yavaş'a Tunç Soyer çıkışı: Kanıma dokunuyor!

Genel Başkan Yardımcısı , ile aynı karede poz veren 'a sert tepki gösterdi. Yaşar Yıldırım, "Ülküdaşımın katilinin oğlu ile fotoğraf çektirmesi kanıma dokundu." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Tunç Soyer'in darbe dönemi savcısı 'in de ölürken 'i asamadığı için gözlerinin açık gittiği söyledi. Yıldırım özellikle millet ittifakının (-İP-) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in darbe savcısı babası Nurettin Soyer'e ateş püskürdü.

"TÜRKEŞ'İ ASAMADI DİYE GÖZLERİ AÇIK GİTTİ"
"Nurettin Soyer ölürken gözleri açık gitmiştir 'in asamadı diye..." diyen Yıldırım, "Zalimdi, son 50 yılın en büyük işkencecisiydi. Balyoz savcıları gibi o da delil ürettirmiştir. Babadan oğula suç geçmez. Doğru. Nurettin Soyer'in işkence yaptırdığı kişilerin çocukları asker, polis olamıyor. O babaların suçları çocuklarına geçiyor ama Nurettin Soyer'in suçu, oğluna geçmiyor.

"KILIÇDAROĞLU DARBE HUKUKUNU SAVUNUYOR"
, Nurettin Soyer için 'Büyük hukuçu' diyor. Bu ne demektir? Bu darbe hukunu savunmaktır. Nurettin Soyer ülkücülere eski TCK maddesi 146/1'den ceza istedi. Ne anlama geliyor bu madde? Anayasal düzeni silah yoluyla değiştirmek. Nurettin Soyer bizi vatana ihanetten yargıladı. Eğer bu büyük hukukçuluksa biz de Alparslan Türkeş de vatan hainidir" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan Mansur Yavaş'a Tunç Soyer çıkışı: Kanıma dokunuyor!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar