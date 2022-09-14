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Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tunç Soyer’e ayar: Be haddini bilmez, be ahlaksız sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın

Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tunç Soyer’e ayar: Be haddini bilmez, be ahlaksız sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın
14.09.2022 18:38

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ankara'da 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'li Tunç Soyer'in Osmanlı'yla ilgili hadsiz açıklamlarına, ''İzmir'de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez! Be ahlaksız! Ya sen İzmir'i sel afetlerinden kurtaramıyorsun, pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun, körfezi o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz! Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ama bu millet, bu gençlik inanıyorum ki, ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecektir'' şeklinde sert tepki gösterdi.

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