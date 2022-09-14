Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e sert cevap: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleriyle Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Çavuşoğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninin pazartesi günü başkent Londra'da yapılacağını belirterek "Türkiye'yi temsilen ben katılacağım." dedi.
ABD'nin New York kentinde 20-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek BM 77. Genel Kurulu'na katılımının ardından da Japonya'ya gideceğini söyleyen Çavuşoğlu, suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için 27 Eylül'de düzenlenecek resmi cenaze törenine katılacağını belirtti.
İSRAİL'E ATANACAK BÜYÜKELÇİ
Bakan Çavuşoğlu, İsrail'e büyükelçi atanmasına ilişkin bir soruya, "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak." yanıtını verdi.
TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE EZİYETİ
Çavuşoğlu, ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin randevularının bekleme süresini çok uzun tutmasına ve reddedilen başvuruların artmasına ilişkin Batı ülkelerinin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakna Çavuşoğlu şunları söyledi:
Tatilde olan büyükelçiler vardı, onların dönmesini bekliyoruz. Bu ay içinde New York BM Genel Kurulu sonrasında olur. Arkadaşlar burada, Batı ülkelerinin, sadece AB (Avrupa Birliği) değil, büyükelçilerini bir araya getirecekler, gerekli uyarılarımızı yapacağız. Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor.
BUNU BİR DÜZENE SOKMAMIZ LAZIM
Vize mağduriyetine ilişkin ABD ve Almanya dahil, diğer birçok ülkeyle ilgili çeşitli örnekler olduğunu belirten Çavuşoğlu, öğrenciler, iş insanları ve akademisyenler gibi toplumun birçok kesiminden kişinin katılmak üzere beyanda bulunduğu fuar ya da toplantıların tarihinden çok sonraya vize randevusu verildiğini anlattı.
Çavuşoğlu, "Bu kadar açık, absürt örnekler var. Bunu bir düzene sokmamız lazım. Bu, böyle gitmez." diye konuştu.