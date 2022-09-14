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    • Güncel
    • 14.09.2022 16:05
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    • 14.09.2022 17:06
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    Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e sert cevap: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz

    Son dakika haberleri... Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan provokatif hareketleriyle tansiyonu yükseltiyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Başkan Erdoğan’ın ‘bir gece ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Miçotakis'e sert bir karşılık vererek, "Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz." dedi.

    Bakan Çavuşoğlu’ndan Miçotakis’e sert cevap

    Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleriyle Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    Çavuşoğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninin pazartesi günü başkent Londra'da yapılacağını belirterek "Türkiye'yi temsilen ben katılacağım." dedi.

    ABD'nin New York kentinde 20-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek BM 77. Genel Kurulu'na katılımının ardından da Japonya'ya gideceğini söyleyen Çavuşoğlu, suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için 27 Eylül'de düzenlenecek resmi cenaze törenine katılacağını belirtti.

    İSRAİL'E ATANACAK BÜYÜKELÇİ
    Bakan Çavuşoğlu, İsrail'e büyükelçi atanmasına ilişkin bir soruya, "Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak." yanıtını verdi.

    TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE EZİYETİ
    Çavuşoğlu, ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin randevularının bekleme süresini çok uzun tutmasına ve reddedilen başvuruların artmasına ilişkin Batı ülkelerinin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bakna Çavuşoğlu şunları söyledi:
    Tatilde olan büyükelçiler vardı, onların dönmesini bekliyoruz. Bu ay içinde New York BM Genel Kurulu sonrasında olur. Arkadaşlar burada, Batı ülkelerinin, sadece AB (Avrupa Birliği) değil, büyükelçilerini bir araya getirecekler, gerekli uyarılarımızı yapacağız. Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor.

    BUNU BİR DÜZENE SOKMAMIZ LAZIM
    Vize mağduriyetine ilişkin ABD ve Almanya dahil, diğer birçok ülkeyle ilgili çeşitli örnekler olduğunu belirten Çavuşoğlu, öğrenciler, iş insanları ve akademisyenler gibi toplumun birçok kesiminden kişinin katılmak üzere beyanda bulunduğu fuar ya da toplantıların tarihinden çok sonraya vize randevusu verildiğini anlattı.

    Çavuşoğlu, "Bu kadar açık, absürt örnekler var. Bunu bir düzene sokmamız lazım. Bu, böyle gitmez." diye konuştu.

        Daha önce Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "ABD (vize sürecini) yine hızlandırdı son zamanlarda gelen bilgilere göre ama hala yetersiz ve bu durumun artık çözülmesi gerekiyor." dedi.

        PROVOKASYONLARI SONLANDIRMALI
        Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın bir sonraki görüşmeyi üçüncü bir ülke yerine Türkiye ya da Ermenistan'da yapmasının öngörülüp görülmediğine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin Moskova'daki ilk görüşmeden hemen sonra bu teklifte bulunduğunu hatırlattı.

        GÜNEY KAFKASYA'NIN İSTİKRARI İÇİN SAMİMİYİZ
        Çavuşoğlu, şunları söyledi:
        O görüşmeden sonra ikinci ülkelere gitmemize gerek yok, artık Türkiye veya Ermenistan'da olsun dedik. Hangi ilde, hangi şehirde olacağı da önemli değil. Fakat Ermenistan buna hazır olmadığını söyledi. Toplamda dört görüşme oldu. Bu konularda Ermenistan çekingen davranıyor, üzerimizde baskı var diyor. Olabilir de ama şu son Azerbaycan'la gelişmeler bizim canımızı tabiatıyla sıktı. Ermenistan'ın bu provokasyonları sonlandırması gerekiyor.

            Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme sürecini Azerbaycan'dan bağımsız bir şekilde sürdürmeyeceğini Ermenistan'ın da bildiğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

            Biz Güney Kafkasya'nın istikrarı için samimiyiz. Ermenistan da samimi olursa daha olumlu gelişmeler gelebilir. Biz böyle söylediğimiz zaman da rahatsız olduklarını belirtiyorlarmış ama bu, gerçek. Bizim Azerbaycan'dan bağımsız şekilde adım atmamız mümkün değil. Gerçekçi de değil.

            Azerbaycan ile bizim aramızdaki ilişkiler bir yana, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gerilimler devam ederken Güney Kafkasya'da istikrardan nasıl söz edilebilir? Şimdi anlaşmalar imzalandı, işte Zengezur ve diğer projeler, Ermenistan'ın da çok yararına olacak projeler, buna bile 'koridor' demeyin gibi bir sürü bahaneler buluyorlar.

            Brüksel'de tekrar bu konuları hayata geçireceklerini teyit ettiler, (Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham) Aliyev ile (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın görüşmeleri oldu. Sonuçta biz Güney Kafkasya'nın istikrarı için samimiyiz. Ermenistan daha samimi olursa, gelişmeler olabilir.

            MİÇOTAKİS'E SERT CEVAP
            Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından diğer önemli bölümler şu şekilde:
            - Türkiye'nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan'ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye'yi kışkırtmak da istiyor. İşte tacizler, kilit atmalar bunun örneği. Bir de Yunanistan, Türkiye'nin yaptırımlara katılmamasını ve dolayısıyla turistlerin Türkiye'ye gelmesi gibi konuları da sürekli gündeme getiriyor.

            - (Miçoatakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri) Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.

            - (Kılıçdaroğlu'nun 'davetiye mi göndersinler buyur gel diye, yüreğin yetiyorsa gidersin' açıklamaları) Sakarya Muharebesi'nin nerede olduğunu bilmeyenlerin sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bizde öyle bir muhalefet var ki haklı olduğumuz durumda bile, başta Ukrayna savaşı dahil olmak üzere, her konuda ülkeyi, Türkiye'yi suçlayıcı şeyler söyleyebiliyor.

                İSVEÇ VE NATO'NUN NATO ÜYELİĞİ
                - (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk.

                - (ABD ile F-16 görüşmeleri) F-16'larla ilgili, siyasi düzeyde ve teknik düzeyde herhangi bir sorun yok. Yani askerlerimiz arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir problem yok.

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                Financial Times’ın Türkiye hazımsızlığı
                Haberler Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e sert cevap: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz
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