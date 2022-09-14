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    • 14.09.2022 16:09
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    Başkan Erdoğan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze programına katılacak mı? Açıklama geldi

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gidecek. Erdoğan buradan sonra 20-26 Eylül tarihleri arasında BM Zirvesi'ne katılacak. Yoğun diplomasi trafiği nedeniyle Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek.

    Başkan Erdoğan Kraliçe’nin cenaze programına katılacak mı?

    Zirvenin yapılacağı Semerkant'a yarın gelecek Erdoğan, ağaç dikimi etkinliğine katılacak, "ebedi şehir" olarak da anılan kentin yeni inşa edilen bölgelerini gezecek ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

    Başkan Erdoğan, sonraki gün zirvenin açılış etkinliğine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve zirvenin ikinci oturumunda konuşma yapacak.

    PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
    Resmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan'ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor.

    Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde tahıl koridoru konusunun başlıca gündem maddesi olması öngörülüyor.

    BM GENEL KURULU
    Diğer yandan Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu kapsamındaki yüksek düzeyli toplantılar ve genel görüşmeler, 20-26 Eylül 2022 tarihleri arasında ABD'nin New York şehrine gidecek.

    KRALİÇE'NİN CENAZESİNE KATILAMAYACAK
    Zirveye, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet ettiği Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.

        TÜRKİYE'Yİ ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDECEK
        Başkan Erdoğan'ın, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze törenine yoğun programı sebebiyle katılamayacağı belirtildi. Kraliçe'nin cenaze törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

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