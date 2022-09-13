Fransa gazladı Miçotakis uçtu! Yunan Başbakan Miçotakis’ten haddini aşan sözler

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te, Yunanistan'ın Türk jetlerine kilit atarak taciz etmesine tepki göstererek, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ifadeleriyle uyarmıştı. Erdoğan ayrıca, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" demişti.