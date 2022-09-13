Fransa gazladı Miçotakis uçtu! Yunan Başbakan Miçotakis'ten haddini aşan sözler
Ege'de sürekli tacizlerde bulunan ve son olarak Türk jetlerine radar kilidiyle sabrı zorlayan Yunanistan, Fransa'nın gazlamasıyla haddini aşmaya devam ediyor. Fransa Başbakanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Miçotakis, Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşılık olarak "Bir gece ansızın adalarımıza gelmeyi planlayanlardan gündüz gözü ile gelmelerini bekliyoruz" dedi.
Ege'de tahriklere devam eden Yunanistan Türkiye'nin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. F-16'lara radar kilidi gündemdeki yerini korurken geçtiğimiz günlerde bu sefer de eski adı Mavi Vatan olan yük gemisine taciz ateşi açmıştı.
Üst üste gelen tahriklerin ardından Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'dan izahat istemiş Başkan Erdoğan sert açıklamalarda bulunmuştu.
"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te, Yunanistan'ın Türk jetlerine kilit atarak taciz etmesine tepki göstererek, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ifadeleriyle uyarmıştı. Erdoğan ayrıca, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" demişti.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Elysee Sarayı'nda Macron'la görüşmeden önce açıklama yapan Miçotakis, Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını hedef alarak "Hukuk bizim yanımızda argümanlarımızın haklılığından eminiz bu yüzden bir gece ansızın adalarımıza gelmeyi planlayanlardan gündüz gözü ile adalet ve gerçek gücün kimin tarafında olduğunun belli olduğu zamanda gelmelerini bekliyoruz" dedi.