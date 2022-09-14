Yunanistan'da panik büyüyor! "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözü sonrası korku başladı! Türkiye ile Yunanistan ordularını karşılaştırdılar...
Son dönemde Ege'de Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan, Türkiye'nin "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası paniğe kapıldı. Türk F-16'larına yönelik tacizler bölgede ipleri gererken, dün Yunanistan Başbakanı Miçorakis Türkiye'yi Fransa'ya şikayet ederek skandal sözler kullanmıştı. Yunan basını ise Türkiye ile Yunanistan ordusunu kıyasladı. Peki dünyadaki en güçlü ordular hangi ülkelerde? Türkiye en güçlü ordular sıralamasında kaçıncı sırada? Yunanistan'ın ordu gücü ne kadar? İşte detaylar...
14.09.2022 13:13 - Son Güncelleme: 14.09.2022 13:13
Yunanistan'da panik... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısı gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz gün Türkiye'yi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a şikayet eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Yunanistan'da Türkiye'den gelen açıklamalar yankılanırken, "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" şarkısı sözleri ile gündeme taşındı. Türk yetkililerin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiği ifade edildi.