CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan vatandaşa su faturası kazığı! 2 kişilik aileye 5 bin TL fatura!

Mansur Yavaş seçim propagandalarında "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" dedi ve faturalardan indirim sözü verdi. Ancak koltuğa oturduktan sonra bol keseden attığı vaatleri unuttu. Suya insafsızca zamlar yaptı.

Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu 2019'dan bu yana suya konutlarda yüzde 352, köylerde yüzde 211, mandıralarda yüzde 536, işyerlerinde yüzde 250 zam yaptı. Başkentte elleri yakan faturalar konuşuluyor. Kime sorsanız dert yanıyor.