CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan vatandaşa su faturası kazığı! 2 kişilik aileye 5 bin TL fatura!
2019 seçimlerinde suya Allah'ın nimeti diyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikten sonraki 3 yılda yüzde 352 zam yaptı. Söz konusu zamlarla beli bükülen vatandaşlar Yavaş'a 'Bizi kandırdı' tepkisinde bulundu. Öte yandan 2 kişilik bir aileye gelen 5 bin liralık su faturası bu kadarına da pes dedirtti.
Mansur Yavaş seçim propagandalarında "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" dedi ve faturalardan indirim sözü verdi. Ancak koltuğa oturduktan sonra bol keseden attığı vaatleri unuttu. Suya insafsızca zamlar yaptı.
Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu 2019'dan bu yana suya konutlarda yüzde 352, köylerde yüzde 211, mandıralarda yüzde 536, işyerlerinde yüzde 250 zam yaptı. Başkentte elleri yakan faturalar konuşuluyor. Kime sorsanız dert yanıyor.
Meclis üyeleri İbrahim Karaca ve Erdinç Türker Bala Davranlı Mahallesi'nde yaşayan köylülerin sorunlarını dinledi. Sabah'ta yer alan habere göre, köylüler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suya yaptığı yüksek orandaki zamdan rahatsızlığı dile getirdi:
Davranlı Mahallesi Muhtar Sadullah İmir: Bu su faturalarından çok dertliyiz. Bir önceki faturaları 20 ila 60 TL ödemişken şimdi yüksek faturalar gelmeye başladı. Örneğin cami lojmanına gelen bir önceki fatura 130 TL'ydi. Şimdi 2 bin TL'ye yükseldi. Benim faturam bir önceki 56 TL gelmişken şimdi bin 180 TL geldi. 5 bin TL gelen su faturası var. Her ay hayvanımızı mı satacağız? Devlet hayvancılığın önünü açıyor, biz su faturalarını ödeyebilmek için hayvan satıyoruz. Mansur Yavaş'a biz her gün sesleniyoruz sesimizi duymuyor. 130 TL tavuk parası veriyor, 5 bin 400 TL su faturası gönderiyor. Yavaş milleti kandırdı.
Şahin Güneşdoğmuş: 12 yıldır aynı suyu aynı şekilde aynı oranda kullanıyoruz. Bu şekilde faturayı hiç görmedim. 30-40 TL gelen faturalarımız şimdi niye böyle oldu? Bu ay bin 700 TL fatura geldi. Bu ceza gibi. Mansur Yavaş, köylünün yanında olması gerekirken bizi zor durumda bıraktı. Oy verdiğime rağmen bizi cezalandırdı. Bize söz verdi 'su faturası almayacağım' dedi. Mansur Yavaş'a asla bir daha oy vermem. Gelsin suyu kessinler. Su faturasını ödemeyeceğiz. Ödesem nasıl geçineceğiz? Oy verdiğime pişmanım. Mansur Yavaş 'güneş enerjisi' dedi. Bırakın çivi çakmadı çivi
Süleyman Kılıç: 5 bin 411 TL su faturası geldi. Evde iki kişiyiz, hamama gelmez bu para. Geçen sene 20 TL gelmişti. 30 TL ödediğimi hatırlamıyorum.
Mustafa Topaç: Bu kadar yüksek fatura olmaz ki? En fazla 20 TL fatura ödüyordum. Eniştem 1 yıl önce inşaat yaptı, bir sene boyunca 70 TL ödedi. Bu ay 800 TL geldi. Eski düzenimizi istiyoruz.
Seyid Ahmet İmir: 66 yaşındayım, ben daha böyle bir dert görmedim. Su faturası en son 3 aylık 130 TL geldi, şimdi 2000 TL geldi. Emekli maaşımla nasıl öderim? Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Mansur Yavaş, seçilene kadar söz verdi sonra ortadan kayboldu. Büyükşehir Belediyesi 100 TL et parası verdi, 2000 TL su faturası gönderdi.