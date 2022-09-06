Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş su zammına tepki gösteren muhtara mobbing uyguladı

"KÖYÜ VE MUHTARI TEHDİT ETMEK CHP'NİN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARMIŞTIR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdinç Türker; "Köyü ve muhtarı tehdit etmek CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Hani demokrasi hani İşte CHP'nin gerçek yüzü. Konuşmayacaksın, hakkını aramayacaksın, söz hakkı vermezler. Hak, hukuk, adalet demelerine bakmayın. Siyasi rakiplerinizi cezalandırma hakkını size kim verdi? Bağımsız bir ülke olsun diye çırpınmıyor muyuz biz? Bu ülkeye böyle tehdit ederek baskı yaparak mı demokrasi getireceksiniz. Yazıklar olsun. 'Su Allahın nimeti sudan para kazanılmaz, Köylerde zaten bizim hakkımız yok, iki üç kuruşa suya verelim yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın" deyip köylüye 5 bin 400 lira su faturası göndereceksin bizde susacağız öyle mi?" şeklinde konuştu.