CHP yandaşı Halk TV'nin örtbas çabası elinde patladı! Mustafa Levent Göktaş'ın arkadaşı itiraf etti: Enver Altaylı tanıdığımız bir ağabeyimizdir

Enver Altaylı ile 2015 sonu veya 2016 başlarında "hayatında ilk kez" tanıştığını ve karşılaştığını iddia ediyor. Altaylı'nın yeğeni Furkan Torlak (mektupta isim F.T olarak adı geçiyor) bu görüşmeye aracılık etmişti.

TEK BİR GÖRÜŞMEDE "SAYGIN KİŞİDİR" İFADESİ

Mustafa Levent Göktaş, mektubunda hayatında "ilk" ve "tek" kez gördüğünü söylediği FETÖ'cü casus Enver Altaylı hakkında "saygın bir kişidir" ifadesi kullanıyordu. Tek bir görüşme bile Enver Altaylı hakkında "saygın bir kişidir" ifadesi kullanması için yeterli olmuştu.

FETÖ'CÜ ALTAYLI'NIN BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI

FETÖ'cü Enver Altaylı'nın evindeki bir harici diskten çıkan ve 11 Ocak 2009'da yazıldığı belirlenen notta katil zanlısı Mustafa Levent Göktaş'la ilgili tanışıklığın daha önce olduğunu belgeleyen ifadeler tespit edildi.