CHP yandaşı Halk TV'nin örtbas çabası elinde patladı! Mustafa Levent Göktaş'ın arkadaşı itiraf etti: Enver Altaylı tanıdığımız bir ağabeyimizdir

Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanmasının ardından CHP yandaşı Halk TV'de kirli bir algı operasyonuna girişildi.
İSMAİL SAYMAZ GÖKTAŞ'IN MEKTUBUNU YAYINLADI
Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu Perdenin Önü Arkası programında konuşan Halk Tv Yazarı İsmail Saymaz'ın Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Göktaş hakkında güzellemeye varan ifadeler kullandı. Saymaz, Mustafa Levent Göktaş'ın kendi el yazısı ile kaleme aldığı mektubu da yayınlandı.
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TERÖRİSTİN PROPAGANDASI YAPILMAK İSTENİYOR
Konuya tepki gösteren Yeni Akit gazetesi yazarı, Ali İhsan Karahasanoğlu Saymaz'a tepki gösterdi. Karahasanoğlu "Sadece cinayet zanlısına değil, cinayet zanlısının avukatlığına soyunan o gazeteci kılıklı adama da soruyorum: "Biz sizin, nereden mezun olduğunuzu, nerede komutanlık yaptığınızı değil, Hablemitoğlu'nu tek kurşunla profesyonelce öldürüp, nasıl siyasi iktidarın üzerine yıkmaya çalıştığınızı" merak ediyoruz.. Ama mektuptaki bu cümleler yayınlanarak ne yapılmak isteniyor? Örgütün elemanının açıklamasını, hiçbir eleştirel ifade olmaksızın aktararak, teröristin propagandası yapılmak isteniyor." dedi.
MEKTUP BAŞTAN SONA YALAN
Saymaz'ın adeta Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Göktaş'ı aklamaya yönelik yayınladığı mektupta yer alan çelişkili ifadeler ise dikkatlerden kaçmadı.