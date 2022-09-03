Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.09.2022 13:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2022 13:14
    ABONE OL

    CHP yandaşı Halk TV'nin örtbas çabası elinde patladı! Mustafa Levent Göktaş'ın arkadaşı itiraf etti: Enver Altaylı tanıdığımız bir ağabeyimizdir

    Necip Hablemitoğlu suikastının firari sanığının Bulgaristan'da yakalanmasının ardından FETÖ sözcülüğüne soyunan CHP yandaşı Halk TV ve gazeteci İsmail Saymaz, Mustafa Levent Göktaş'ı aklama operasyonuna girişti. Suikast zanlısı tarafından yakalanmadan 3 gün önce yazıldığı iddia edilen "ben masumum" mektubu incelendiğinde Levent Göktaş'ın çelişkileri ve FETÖ'cü casus Enver Altaylı ile olan irtibatı bir kez daha deşifre oldu. Kirli geçmişini "Necip Hablemitoğlu'nu suikastten sonra tanıdım" diyerek gizlemeye çalışan Göktaş ile Altaylı'nın görüştüğü gün yanlarında bulunan bir tanığın, "Enver Altaylı geçmişten tanıdığımız bir ağabeyimizdir, Levent Göktaş da arkadaşımızdır." dediği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Göktaş’ın arkadaşı itiraf etti: Altaylı ağabeyimizdir!

    Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanmasının ardından CHP yandaşı Halk TV'de kirli bir algı operasyonuna girişildi.



    İSMAİL SAYMAZ GÖKTAŞ'IN MEKTUBUNU YAYINLADI
    Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu Perdenin Önü Arkası programında konuşan Halk Tv Yazarı İsmail Saymaz'ın Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Göktaş hakkında güzellemeye varan ifadeler kullandı. Saymaz, Mustafa Levent Göktaş'ın kendi el yazısı ile kaleme aldığı mektubu da yayınlandı.

    .

    TERÖRİSTİN PROPAGANDASI YAPILMAK İSTENİYOR
    Konuya tepki gösteren Yeni Akit gazetesi yazarı, Ali İhsan Karahasanoğlu Saymaz'a tepki gösterdi. Karahasanoğlu "Sadece cinayet zanlısına değil, cinayet zanlısının avukatlığına soyunan o gazeteci kılıklı adama da soruyorum: "Biz sizin, nereden mezun olduğunuzu, nerede komutanlık yaptığınızı değil, Hablemitoğlu'nu tek kurşunla profesyonelce öldürüp, nasıl siyasi iktidarın üzerine yıkmaya çalıştığınızı" merak ediyoruz.. Ama mektuptaki bu cümleler yayınlanarak ne yapılmak isteniyor? Örgütün elemanının açıklamasını, hiçbir eleştirel ifade olmaksızın aktararak, teröristin propagandası yapılmak isteniyor." dedi.

    MEKTUP BAŞTAN SONA YALAN
    Saymaz'ın adeta Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Göktaş'ı aklamaya yönelik yayınladığı mektupta yer alan çelişkili ifadeler ise dikkatlerden kaçmadı.


        GÖKTAŞ'IN ALTAYLI YALANI
        Mektupta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında tutuklanan ve 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Enver Altaylı'yı tanımadığını iddia eden Göktaş'ın daha önce FETÖ'cü casus ile görüştüğü tanıkların ifadeleri ile doğrulandı. Bir başka kanıt ise Altaylı'nın bilgisayarından çıkan notlarda Mustafa Levent Göktaş'la ilgili ifadelerin yer alması.

        NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTI ZANLILARINDAN FİRARİ MUSTAFA LEVENT GÖKTAŞ'IN GÖZALTINDAKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI | VİDEO

        ALTAYLI, HABLEMİTOĞLU CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ İDİ
        Enver Altaylı, eski MİT mensubu, sonrasında Alman istihbaratına çalıştığı öne sürülen "siyasi ve askeri casusluk" suçlaması ile yargılanan, FETÖ ile ilişkileri olduğu öne sürülen ve Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelisi idi.

        Enver Altaylı ile 2015 sonu veya 2016 başlarında "hayatında ilk kez" tanıştığını ve karşılaştığını iddia ediyor. Altaylı'nın yeğeni Furkan Torlak (mektupta isim F.T olarak adı geçiyor) bu görüşmeye aracılık etmişti.

        TEK BİR GÖRÜŞMEDE "SAYGIN KİŞİDİR" İFADESİ
        Mustafa Levent Göktaş, mektubunda hayatında "ilk" ve "tek" kez gördüğünü söylediği FETÖ'cü casus Enver Altaylı hakkında "saygın bir kişidir" ifadesi kullanıyordu. Tek bir görüşme bile Enver Altaylı hakkında "saygın bir kişidir" ifadesi kullanması için yeterli olmuştu.

        FETÖ'CÜ ALTAYLI'NIN BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI
        FETÖ'cü Enver Altaylı'nın evindeki bir harici diskten çıkan ve 11 Ocak 2009'da yazıldığı belirlenen notta katil zanlısı Mustafa Levent Göktaş'la ilgili tanışıklığın daha önce olduğunu belgeleyen ifadeler tespit edildi.



        ALTAYLI: "MUSTAFA LEVENT GÖKTAŞ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİMİ DAHA ÖNCE ARZ ETTİM"
        Altaylı'nın bilgisayarından çıkan ve kendisi tarafından yazılan notlarda, "Mustafa Levent Göktaş ile ilgili düşüncelerimi daha önce arz ettim. Bunların kazanılmasının önemi büyüktür. Ben bu insanların geçmişte hataları olmadı demiyorum. Bunları kısmen de olsa aydınlattık, kazanabiliriz diyorum ve bu memleket için olumlu bir dönüm noktası olacaktır diyorum" ifadeleri yer alıyor.

        Altaylı-Göktaş ilişkisiyle ilgili görüşmeyi deşifre eden isim ise Ferhat Kale. Oda TV'de yer alan habere göre, Harp Okulu mezunu, TSK içinde hukuk müşavirliği yapmış, emekliliği sonrasında ise avukatlık yapmış olan Kale, "O gün ilk kez mi tanıştılar, yoksa daha önce tanışıyorlar mıydı? Bunu bilmiyorum, emin değilim. Ancak, benim de bulunduğum bir ortamda birlikte görüştüğümüz doğrudur" dedi.

        ALTAYLI GEÇMİŞTEN TANIDIĞIMIZ BİR AĞABEYİMİZDİR
        Görüşme tarihini tam olarak hatırlamamakla birlikte Levent Göktaş'ın TSK'dan emekliliğinin ardından avukatlığa başladığı yıllar olduğunu ve henüz cezaevine girmediğine emindi. Enver Altaylı'nın geçmişten tanıdıkları bir ağabeyleri olduğunu belirterek ilişkinin boyutunu ortaya koyan Kale, "Levent'in emekliliğe ayrıldığı ve henüz cezaevine girmediği bir dönemdi. Levent o yıllarda para kazanmaya çalışıyordu. Görüşme sırasında ciddi bir sohbet olmadığını anımsıyorum. Havadan sudan konuşulan bolca mavra yapıldığı bir gündü" ifadelerini kullandı.

            HABLEMİTOĞLU'NU TANIMADIĞINI İDDİA EDİYOR
            Göktaş'ın Saymaz'a gönderdiği mektuptaki çelişkiler ve yalanlar bundan ibaret değil.

            O dönem televizyonlarda FETÖ'nün nasıl yapılandığını anlatan Hablemitoğlu'nun tanımadığını iddia eden Göktaş, mektubunda, "Ben müteveffanın ismini ve ne iş yaptığını bile bu hadise bu şekilde basına düşünce öğrendim" diyor.


            ADINI BİLE DUYMAMIŞ
            Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yıllarca görev yapmış bir Türk subayının Necip Hablemitoğlu gibi bir akademisyenin adını bile duymamış.




                İŞTE ADIM ADIM HABLEMİTOĞLU CİNAYETİ VE SONRASINDA YAŞANANLAR
                Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun uzun yıllar karartma ve örtbas girişimlerine maruz bırakılan faili meçhul suikastı Türkiye'de FETÖ temizliği sonrasında yeniden adım adım işlendi ve artık aydınlatılma aşamasına geldi. İşte adım adım ve en sade biçimiyle Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine giden süreç, suikasttan hemen önce yaptığı kritik çalışmalar ve vurulduğu güne dair önemli notlar...



                NECİP HABLEMİTOĞLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
                Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu bundan 20 yıl önce evinin önünde kafasına sıkılan 2 kurşunla öldürüldü. Cinayet üzerinden geçen uzun yıllara rağmen, karartma ve örtbas çabaları nedeniyle çözülemedi.

                NECİP HABLEMİTOĞLU NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
                Hablemitoğlu'nun bu vahşi faili meçhul saldırıya kurban edilmesinin sır perdesi uzun süre aralanamasa da çalışmaları nedeniyle hep bir öngörü söz konusuydu. Doç. Dr. Hablemitoğlu ölümünden hemen önce Alman Vakıfları ve o dönem kendini cemaat olarak tanıtan FETÖ'nün yapısına ilişkin yaptığı çalışmalarla gündemdeydi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in CIA ajanı olduğunu söyleyen Hablemitoğlu bu yapıyla ilgili önemli bilgiler elde ettiğini aktarıyordu.

                    MEDYA KARARTMASI İLE HEDEF SAPTIRILDI
                    Bugün deşifre edilerek temizlenen FETÖ'nün devletin, medyanın ve siyasetin neredeyse her mekanizmasını ele geçirmiş yapısı algı operasyonu ve kamuoyu oluşturma konusunda oldukça mahirdi. Hablemitoğlu suikastını önce hafife alma çabalarına girildi. Ardından da karartma ve hedef saptırma çalışmaları başladı.

                    MEDYA "İRAN" KARTINI OYNADI
                    Türkiye'nin yakın siyasi tarihini ve önemli dönüm noktalarını yakından takip eden Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür o dönem gerçekleşen medya operasyonunu şöyle aktarıyor;

                    "Farklı gibi görünen ancak aynı merkezden çıktığı bugün net bir biçimde görülen yorumlar görüyorduk. Bazı kısık sesler suikastı Alman vakıflarıyla ilişkilendirse de o günün medyası ve özellikle dönemin Aydın Doğan medyası "Her yol İran'a çıkar" kartını oynamıştı. Garip bir biçimde Doğan medya başta olmak üzere 90'lardaki Uğur Mumcu gibi suikastlar hatırlatılarak hedefe İran koyuldu. Hablemitoğlu cinayetinde medya sanki tek merkezden yönetiliyordu"

                    BAĞIMSIZ TÜRK YARGISI PEŞİNİ BIRAKMADI
                    FETÖ temizliğinin gerçekleşmesinin ardından Türkiye adeta eski Türkiye ve hain örgütün kalıntılarına karşı tam bir savaş açtı. Hablemitoğlu suikastında filmin başa sarılması ve derinlemesine yürütülen soruşturmalara MİT'in çalışmaları eklendi. Çoğu yurt dışında ya da kendilerini gizledikleri gölgelerde bulunan şüphelilerin adresleri tek tek belirlendi.

                    NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTININ AYDINLATILMASINDA KRİTİK EŞİK;
                    NURİ GÖKHAN BOZKIR'IN YAKALANMASI

                    Önce Ukrayna'da olduğu tespit edilen kilit isim eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır'ın ifadeleri ile düğüm adım adım çözülmeye başladı. Bozkır'ın itiraflarının ardından yedisi eski Özel Kuvvetler mensubu asker, ikisi sivil olmak üzere dokuz kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

                    ÇOĞU YAKALANDI, GÖKTAŞ FİRAR ETTİ
                    Eski Özel Kuvvetler'de önemli görev yapan Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Altan Bora, Bülent Kutsal, Kamil Metin, Tan Dervişoğlu gözaltına alındı, Levent Göktaş ise kaçtı.

                    KIRMIZI BÜLTEN HAMLESİ KİLİDİ AÇAN ADIM OLDU
                    Türkiye hemen devreye girerek Kırmızı Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten emri çıkardı. İnterpol üzerinden atılan adım kısa sürede sonuç verdi.

                        VE FİNAL: LEVENT GÖKTAŞ YAKALANDI
                        Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay M. Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

                        İRAN KARTI TUTMADI, ALMAN İSTİHBARATI DA KADRAJDAN ÇIKIYOR
                        FETÖ VE CIA KANISI ŞEKİLLENİYOR

                        Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Mahmut Övür yaptığı değerlendirmede FETÖ'nün Hablemitoğlu ile bir hesabının olduğunun kesin olduğuna dikkat çekerek "O dönemde Fetullah Gülen'in bir CIA ajanı olduğunu en açık şekilde haykıran kişiydi Hablemitoğlu. Alman istihbaratı olağan şüpheli görünse de işin uzmanları için artık bu cinayetin FETÖ ve CIA işbirliğiyle gerçekleştiği kanısı oluşmaya başladı" diyor.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Göktaş ve Kripto Tosuncuk için kum saati çalışıyor
                        Haberler Güncel CHP yandaşı Halk TV'nin örtbas çabası elinde patladı! Mustafa Levent Göktaş'ın arkadaşı itiraf etti: Enver Altaylı tanıdığımız bir ağabeyimizdir
                            SON DAKİKA