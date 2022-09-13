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    • 13.09.2022 12:11
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    • 13.09.2022 12:28
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    Avrasya Tüneli'nde günlük geçiş rekoru: 67 bin 982 araç

    Takoz muhalefet anlayışının engel olmak istediği mega projeler başarılarıyla kendilerini kanıtlamaya devam ediyor. Avrasya Tüneli'nde 8 Eylül'de, 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı. Rakamları paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vaktimizi de enerjimizi de aklımızı fikrimizi de yalnızca milletimize harcıyoruz" dedi.

    Avrasya Tüneli’nde günlük araç geçiş rekoru kırıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Tünelin, mega projeleri arasında yer aldığını belirten Karaismailoğlu, hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını kaydetti.

    GÜNLÜK ARAÇ GEÇİŞİ REKORU KIRILDI
    Karaismailoğlu, 22 Aralık 2016'da hizmete giren Avrasya Tüneli'nin, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiğini belirterek, "Avrasya Tüneli'nden 5- 11 Eylül arasında toplam 455 bin 746 araç geçti. Geçen hafta ortalama 65 bin 107 araç, tünelden geçmeyi tercih etti. 8 Eylül'de, 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı. Ayrıca Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosikletli sürücülere de hizmet vermeye başlarken toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü tüneli kullandı" ifadelerine yer verdi.

    VAKTİMİZİ DE ENERJİMİZİ DE MİLLETİMİZE HARCIYORUZ
    Karaismailoğlu, 2016 yılından bu yana Avrasya Tüneli'nden toplam 90 milyon 804 bin aracın geçtiğini açıkladı.

    Karaismailoğlu, "İstanbul'da ulaşımın her modunda yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yaptığımız yatırımlarla İstanbul trafiğini rahatlatırken; vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımını sağlıyoruz. Vaktimizi de enerjimizi de aklımızı fikrimizi de yalnızca milletimize harcıyoruz" dedi.

    Türkiye'nin gurur projeleri Çanakkale 1915 Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ile İstanbul Havalimanı'da rekorlarıyla göz dolduruyor.

        GARANTİ KARŞILAMA ORANI YÜZDE 108
        Bakan Karaismailoğlu, 4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nün garanti karşılama oranının yüzde 108 olduğunu açıklamıştı.

        Bakan Karaismailoğlu şu detayları paylaştı:
        5 Temmuz'da 43 bin 492 araç geçişi ile garanti karşılama oranı yüzde 109, 6 Temmuz'da 49 bin 453 araç ile garanti karşılama oranı yüzde 124 olarak gerçekleşti. 7 Temmuz'da 64 bin 296 araç Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yaptı. Garanti karşılama oranı da yüzde 161 seviyesine yükseldi.

        Arife günü, yani 8 Temmuz Cuma günü, araç hareketliliğinde ciddi oranlarda artış yaşandı. Toplam 80 bin 624 aracın köprüyü kullandığı belirlendi. Garanti karşılama oranı ise yüzde 202'lere çıktı.

        14 BİN 275 ARAÇ ÇANAKKALE'DEN GEÇTİ
        Açıklamasında 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de değinen Karaismailoğlu şu bilgileri vermişti:

        1915 Çanakkale Köprüsü, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna, prestij projelerinden biri oldu. 'En'lerin, 'ilk'lerin ve rekorların projesi olarak, ülkemizin simge yapılarından birine dönüştü.

        Çanakkale Boğazı'nda tarihte ilk kez kesintisiz karayolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi de 6 dakikaya indi. Tatil dönemlerinde körfezdeki benzer görüntüleri Çanakkale'de de görüyorduk. Saatler süren feribot çilesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi.

        4 Temmuz'da 7 bin 31 araç Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yaparken, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç köprüyü kullandı. Ülkemize katma değer katan bu projemizde tıpkı Osmangazi Köprüsü'nde olduğu gibi garanti karşılama oranlarını yakalayacak.

            İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE
            İstanbul Havalimanı, 5-11 Eylül döneminde günlük ortalama 1351 uçuşla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

            ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
            Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş raporuna göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında zirvedeki yerini korudu.

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            Haberler Güncel Avrasya Tüneli'nde günlük geçiş rekoru: 67 bin 982 araç
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