Avrasya Tüneli'nde günlük geçiş rekoru: 67 bin 982 araç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Tünelin, mega projeleri arasında yer aldığını belirten Karaismailoğlu, hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını kaydetti.

GÜNLÜK ARAÇ GEÇİŞİ REKORU KIRILDI

Karaismailoğlu, 22 Aralık 2016'da hizmete giren Avrasya Tüneli'nin, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiğini belirterek, "Avrasya Tüneli'nden 5- 11 Eylül arasında toplam 455 bin 746 araç geçti. Geçen hafta ortalama 65 bin 107 araç, tünelden geçmeyi tercih etti. 8 Eylül'de, 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı. Ayrıca Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosikletli sürücülere de hizmet vermeye başlarken toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü tüneli kullandı" ifadelerine yer verdi.