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    • Ekonomi
    • 20.12.2021 10:48
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    • 20.12.2021 10:48
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    Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren'in para karşılığı Twitter'da parlattığı FOY Token battı

    Sözde bağımsız gazeteciler Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz, Levent Özkiraz ve Gökhan Özbek gibi isimler şaibe kokan kripto para projesi Foy Token için sosyal medyada methiyeler dizmişti. Son dakika gelişmesine göre kendilerini ‘Bağımsız’ gazeteci diye tanıtan isimlerin para karşılığı reklamını yaptığı FOY Token’in 16 milyon liralık vurgunla battığı iddia ediliyor. FOY Token sosyal medya hesabı Twitter'dan yaklaşık 5 aydır paylaşım yapılmadığı görüldü. En son 31 Temmuz 2021 tarihinde "Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet FOY Token'i piyasadan silerek, yaktı" atılan tweet dikkat çekti.

    Para karşılığı parlattıkları FOY Token battı

    Kripto para piyasalarında bir vurgun depremi daha. Kendini 'Bağımsız gazeteci' diye tanıtan bir grubun para karşılığı reklamını yaptığı FOY Token'in kurucularının 16 milyon liralık vurgun yaptığı ve kayıplara karıştıkları iddia ediliyor.



    SÖZDE BAĞIMSIZ GAZETECİLER PAZARLADI
    Temmuz ayında kendilerini gazeteci olarak tanıtan Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren gibi isimlerin 'FOY şöyle iyi, böyle mükemmel, giren pişman olmaz, düştüğüne bakmayın, telafi coin verilecek, tebrikler' gibi sosyal medya paylaşımlarıyla, insanları FOY Token almaya yönlendirmişti.



    PARA KARŞILIĞI VURGUNA ALET OLDULAR
    Gelen tepkilere kendilerini 'haber niteliğinde paylaştım', 'battı mı', 'suç mu', 'foyum var' falan diyerek savunan bu isimlerin aslında, her attıkları tweet başına 500 TL aldıkları ortaya çıkmıştı.

        SOSYAL MEDYA HESABI 5 AYDIR KULLANILMIYOR
        FOY Token sosyal medya hesabı Twitter'dan yaklaşık 5 aydır paylaşım yapılmadığı görüldü. En son 31 Temmuz 2021 tarihinde "Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet FOY Token'i piyasadan silerek, yaktı" atılan tweet dikkat çekti.

        FOY TOKEN YÜZDE 94 ERİDİ: İŞLEM HACMİ YOK
        Token'ı temsil eden bu sosyal medya hesabının yaklaşık 5 aydır pasif kalması vurgunu doğrular nitelikte. Coingecko verilerine göre 30 Haziran tarihinde 0,00017 dolar düzeyinde işlem gören FOY Token, yaklaşık yüzde 94 kayıp ile 0,00001 dolardan işlem görüyor.Sabah'ın haberine göre işlem hacmi ise günlük 1000 dolarlar düzeyine kadar gerilemiş olarak göze çarpıyor.

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        Haberler Ekonomi Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren'in para karşılığı Twitter'da parlattığı FOY Token battı
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