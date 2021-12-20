Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren'in para karşılığı Twitter'da parlattığı FOY Token battı

Kripto para piyasalarında bir vurgun depremi daha. Kendini 'Bağımsız gazeteci' diye tanıtan bir grubun para karşılığı reklamını yaptığı FOY Token'in kurucularının 16 milyon liralık vurgun yaptığı ve kayıplara karıştıkları iddia ediliyor.
SÖZDE BAĞIMSIZ GAZETECİLER PAZARLADI
Temmuz ayında kendilerini gazeteci olarak tanıtan Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren gibi isimlerin 'FOY şöyle iyi, böyle mükemmel, giren pişman olmaz, düştüğüne bakmayın, telafi coin verilecek, tebrikler' gibi sosyal medya paylaşımlarıyla, insanları FOY Token almaya yönlendirmişti.
PARA KARŞILIĞI VURGUNA ALET OLDULAR
Gelen tepkilere kendilerini 'haber niteliğinde paylaştım', 'battı mı', 'suç mu', 'foyum var' falan diyerek savunan bu isimlerin aslında, her attıkları tweet başına 500 TL aldıkları ortaya çıkmıştı.