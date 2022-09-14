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'Gizlenecek tarafı yok' dedi anlattı! Hüseyin Öz'den Ankara Kuşu itirafı: Hesabına 50 bin Euro para ödendi

'Gizlenecek tarafı yok' dedi anlattı! Hüseyin Öz'den Ankara Kuşu itirafı: Hesabına 50 bin Euro para ödendi
14.09.2022 02:45

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THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban ile beraber paketlenen Ankara Kuşu'nun bir kirli çamaşırı daha ortaya çıktı. Sendikanın 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını ilan eden Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz'den çok çarpıcı bir itiraf geldi. Hüseyin Öz, "Söylemek istiyorum, bugün artık bunun gizlenecek bir tarafı yok. Bütün itirazlarımıza rağmen Sayın Genel Başkanımızın talebi ile yönetim kurulundan Ankara Kuşu hesabına 50 bin Euro para ödendi." açıklamasında bulundu.

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