Büyük gaflara imza atan Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den genel kültür dersi! Sosyal medyada beğeni yağdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu haftaki grup toplantısını Sakarya'da gerçekleştirdi.
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU GAFLARA DOYMUYOR | VIDEO
Burada bir konuşma yapan CHP lideri, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kentte gerçekleştiğini iddia etti.
ANKARA'DAKİ SAVAŞI "SAKARYA'DA GERÇEKLEŞTİ" DİYEREK ANLATTI
Kılıçdaroğlu büyük bir gafa imza attığı açıklamasında, "Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir." ifadelerini kullandı.