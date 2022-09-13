Büyük gaflara imza atan Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den genel kültür dersi! Sosyal medyada beğeni yağdı





Partinin İstanbul hesabından yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na genel kültür konusunda biraz yardımcı olalım! Belgrad Ormanı Sırbistan'da değil, Sarıyer'dedir. Kendileri için biraz ilginç gelebilir ama Mısır Çarşısı da Mısır'da değil Fatih'tedir" denildi.