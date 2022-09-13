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    • 14.09.2022 00:39
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    • 14.09.2022 00:39
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    Büyük gaflara imza atan Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den genel kültür dersi! Sosyal medyada beğeni yağdı

    Gaflarına her gün bir yenisi ekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak Sakaraya'da gerçekleştirdiği grup toplantısında, Sakarya Nehri'nden ismi alan Sakaraya Meyadan Muharebesi'nin kentte gerçekleştiğini söyledi. Gafları ile alay konusu olan Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den genel kültür göndermesi geldi. Sosyal medyada büyük beğeni toplanyan paylaşımda "Sayın Kılıçdaroğlu’na genel kültür konusunda biraz yardımcı olalım! Belgrad Ormanı Sırbistan'da değil, Sarıyer'dedir. Kendileri için biraz ilginç gelebilir ama Mısır Çarşısı da Mısır'da değil Fatih'tedir" denildi.

    Kılıçdaroğlu’na genel kültür dersi!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu haftaki grup toplantısını Sakarya'da gerçekleştirdi.

    CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU GAFLARA DOYMUYOR | VIDEO

    Burada bir konuşma yapan CHP lideri, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kentte gerçekleştiğini iddia etti.



    ANKARA'DAKİ SAVAŞI "SAKARYA'DA GERÇEKLEŞTİ" DİYEREK ANLATTI
    Kılıçdaroğlu büyük bir gafa imza attığı açıklamasında, "Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir." ifadelerini kullandı.



    Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda da Çorum ve Konya'dan ülke olarak bahsetmiş, fındık üretiminin yüzde 42'sinin ise Şanlıurfa'da yapıldığını öne sürmüştü.



        AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME
        Tarihi genel kültür konusunda sınıfta kalan CHP liderine AK Parti'den çok konuşulacak bir gönderme geldi.



        Partinin İstanbul hesabından yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na genel kültür konusunda biraz yardımcı olalım! Belgrad Ormanı Sırbistan'da değil, Sarıyer'dedir. Kendileri için biraz ilginç gelebilir ama Mısır Çarşısı da Mısır'da değil Fatih'tedir" denildi.



        Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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